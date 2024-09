Apple en pénurie avant le 9 septembre : Nouveaux iPhone, Apple Watch et AirPods en vue ?

Apple s’apprête à dévoiler de nouveaux iPhone, Apple Watch et AirPods le 9 septembre prochain, et à quelques jours de l’événement, la société semble connaître une pénurie de plusieurs produits. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, l’inventaire de nombreux produits Apple est faible dans les boutiques. Bien que cela puisse annoncer l’arrivée de nouveaux produits, ce n’est pas toujours le cas.

Tout d’abord, Apple semble être à court des étuis et bracelets FineWoven, qui ont été largement critiqués. Ces accessoires, initialement présentés comme une alternative premium et respectueuse de l’environnement au cuir, pourraient bien voir la fin de leur cycle. Cette rupture de stock pourrait indiquer que Apple est prête à abandonner ce matériau au profit de nouvelles options.

De plus, les stocks de bracelets Apple Watch non FineWoven sont également en baisse, ce qui laisse penser que de nouveaux modèles pourraient être dévoilés prochainement. Les stocks d’Apple Watch et d’AirPods sont également limités, ce qui n’est pas surprenant étant donné que la firme devrait introduire l’Apple Watch Series 10 et de nouveaux AirPods lors de l’événement à venir.

Les magasins Apple connaissent également une baisse des stocks de divers modèles d’iPhone. Cela inclut non seulement les iPhone qui seront remplacés une fois la gamme iPhone 16 annoncée, mais aussi l’iPhone SE. Bien que cette baisse de stock pourrait suggérer un rafraîchissement imminent, Gurman rappelle que l’iPhone SE 4 ne devrait pas arriver avant l’année prochaine, malgré plus de deux ans depuis le lancement de l’iPhone SE 3.

Allons-nous voir une nouvelle tablette Apple ?

Enfin, l’iPad mini est un autre produit qui se fait de plus en plus rare dans les rayons. Bien que des rumeurs laissent entendre qu’un nouveau modèle est en préparation, il n’est pas certain que l’iPad mini 7 soit révélé ce mois-ci. Ce modèle serait un upgrade mineur du modèle actuel, avec un processeur plus rapide comme principale nouveauté.

Ces indices suggèrent qu’Apple pourrait se préparer à une importante mise à jour de ses gammes de produits lors de son événement du 9 septembre, mais il faudra attendre pour voir si toutes ces spéculations se confirment.