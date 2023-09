Des images promotionnelles et les principales caractéristiques du Galaxy A05 ont été divulguées

Nous savons également que le Galaxy A05 sera équipé d’un processeur octa-core, probablement un MediaTek Helio G85, couplé à 4 Go de RAM. Il n’y a pas encore d’informations sur la quantité de stockage, mais nous nous attendons à ce qu’il y ait au moins 64 Go de stockage interne. Parmi les autres caractéristiques clés du smartphone figurent un capteur d’empreintes digitales latéral et une prise audio de 3,5 mm.

