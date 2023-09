Le Surface Hub 3 veut vraiment faire collaborer toute l’équipe sur son tableau blanc géant

Microsoft a dévoilé le Surface Hub 3, son dernier écran de réunion tout-en-un conçu pour la collaboration en temps réel et la vidéoconférence.

L’annonce porte sur la capacité du modèle de 50 pouces à pivoter physiquement et à adapter automatiquement l’écran, ce qui rend l’expérience beaucoup plus proche de la collaboration traditionnelle sur un tableau-papier. Un modèle plus grand de 85 pouces, uniquement en mode paysage, sera également disponible. Il sera davantage destiné aux grandes réunions en salle de conférence, tout en offrant les mêmes fonctionnalités de collaboration.

Microsoft explique que la capacité du plus petit modèle à pivoter en mode portrait et paysage permet des « sessions naturelles de tableau blanc » et des « appels individuels plus personnalisés ».

Le modèle 50 pouces est également compatible avec les supports muraux et les roulettes. Associez ce dernier à la batterie mobile APC Charge pour environ deux heures d’accès en déplacement dans n’importe quel coin du bureau.

L’écran 4K prend en charge le multitouch 20 points et peut fonctionner simultanément avec deux Surface Hub Pens ou Surface Slim Pen, mais le plus remarquable est le fait qu’il fonctionne avec d’autres périphériques certifiés Microsoft Teams Rooms, y compris des microphones externes, des haut-parleurs, des caméras, de sorte qu’il peut vraiment être adapté à la bonne configuration.

De meilleures performances

Microsoft est restée discrète sur la partie composants, mais elle promet une augmentation de 60 % des performances du processeur et de 160 % des performances graphiques du GPU.

Ces améliorations seront surtout perceptibles par ceux qui cherchent à tirer pleinement parti des fonctions d’IA dans Teams, notamment la façon dont l’application traite les vidéos pour identifier les haut-parleurs individuels. Les utilisateurs éligibles pourront également utiliser Copilot dans Whiteboard sur le nouveau Surface Hub 3.

Les prix n’ont pas encore été confirmés, mais comme ses prédécesseurs, il ne s’agira certainement pas d’un achat impulsif bon marché pour de nombreuses entreprises.