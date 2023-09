Voici le Dimensity 7200 Ultra de MediaTek, qui équipera le Redmi Note 13 Pro+

MediaTek a présenté le nouveau chipset Dimensity 7200 Ultra en Chine, qui vient s’ajouter au Dimensity 7200 SoC présenté plus tôt cette année. Le chipset est basé sur le processus de 4 nm de TSMC et prend en charge, entre autres, des caméras jusqu’à 200 mégapixels.

Le Dimensity 7200 Ultra est doté d’une configuration octa-core, comprenant 2 cœurs Arm Cortex-A715 avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2,8 GHz et 6 cœurs Cortex-A510. Cette structure est analogue à celle du chipset Dimensity 7200.

Le chipset prend également en charge le GPU Arm Mali-G610. Il est accompagné de l’AI APU 650, qui est censé garantir des performances fluides tout en conservant une faible consommation d’énergie. Pour la photographie, il y a le HDR-ISP 14 bits, le Imagiq 765, des caméras jusqu’à 200 mégapixels, et l’enregistrement vidéo 4K à 30 fps. Le Dimensity 7200 Ultra va également offrir un support aux écrans pouvant atteindre 144 Hz, d’un modem 5G et de bien d’autres choses encore.

Plus de détails sont encore à venir, mais nous avons une confirmation sur le premier smartphone qui sera alimenté par le Dimensity 7200 Ultra. Xiaomi a révélé que le prochain Redmi Note 13 Pro+ en sera équipé.

Il est également révélé que le smartphone supportera un capteur photo principal de 200 mégapixels avec un capteur ISOCELL. Celui-ci sera accompagné d’un algorithme développé par Xiaomi pour améliorer la clarté de l’image et la puissance du zoom. Vous pouvez également vous attendre à un écran 120 Hz, à une charge rapide jusqu’à 120W, et plus encore. Xiaomi devrait également lancer le Redmi Note 13 Pro et le Redmi Note 13.

Cependant, il n’y a pas encore de date de lancement. La publication Weibo de Xiaomi laisse entrevoir un lancement ce mois-ci, mais nous n’avons pas encore la date exacte.