La prochaine grande mise à jour de Windows 11 arrive le 26 septembre avec Copilot

Lors de l’événement Surface 2023, Microsoft a enfin révélé la date de sortie de la prochaine mise à jour Windows 11 23H2 (alias Moment 4). Elle commencera à être diffusée au grand public le 26 septembre.

La nouvelle mise à jour apporte aux applications natives de Microsoft sur Windows 11 de nombreuses fonctionnalités alimentées par l’IA que nous avons testées dans les builds Insider. Le géant de Redmond a notamment ajouté un outil Copilot unifié à Windows 11 avec la mise à jour 23H2.

Parmi les nombreuses nouveautés de la version 23H2, Copilot (oui, il ne s’agit plus de Windows Copilot mais simplement de Copilot) est la plus attendue. Copilot est une intégration native alimentée par l’IA, accessible partout dans le système d’exploitation, et pas seulement dans le navigateur. Elle apparaît sous la forme d’une barre latérale dans Windows 11, vous permettant de contrôler les paramètres d’un PC, de lancer des applications ou simplement de répondre à des questions.

Elle peut être utilisée dans les applications Office (Microsoft 365), Edge, Outlook, Teams, Bing et Desktop, en fait dans tout le système. Vous pouvez ouvrir Copilot en faisant un clic droit sur n’importe quelle interface ou en utilisant votre voix.

Les utilisateurs d’un appareil Windows à écran tactile peuvent profiter de la fonction Ink Anywhere et écrire directement dans le champ de texte à l’aide d’un stylet. L’application peut comprendre vos gribouillis complexes. Le plus intéressant avec Copilot, c’est qu’il fonctionne sur tous vos appareils. Il peut même extraire des données de votre smartphone et envoyer un message texte à votre demande. Il s’agit d’une intégration très poussée.

En outre, vous pouvez effectuer de nombreuses actions au niveau du système d’exploitation à l’aide d’invites en langage naturel. Par exemple, vous pouvez activer le DND, activer le mode sombre, faire une capture d’écran et bien d’autres choses encore. En fait, avec la mise à jour 23H2, Copilot remplace entièrement Cortana. Il s’agit donc de la dernière tentative de Microsoft de proposer un assistant numérique dans Windows, après la fermeture de l’application Cortana dans Windows 11 le mois dernier.

D’autres nouveautés

Si l’idée d’un assistant IA n’est pas votre truc, Microsoft a encore beaucoup à offrir avec cette mise à jour. Le nouvel outil de Capture d’écran est désormais doté d’une technologie OCR intégrée qui permet de copier des textes à partir de captures d’écran de manière transparente. La prochaine mise à jour de Windows 11 proposera également un explorateur de fichiers remanié avec des composants plus modernes tels que Accueil, Vue Galerie et l’intégration de OneDrive. Enfin, Moment 4 prend en charge en mode natif les formats d’archive tels que RAR, 7-zip, TAR.GZ, etc.

Cela signifie que vous pourrez facilement ouvrir des fichiers tels que tar, 7-zip, rar, gz et bien d’autres en utilisant le projet open source libarchive qui est maintenant intégré à Windows 11. Microsoft prévoit également de prendre en charge la création de ces formats de fichiers en 2024.

Une application Windows Backup améliorée vous permettra désormais de sauvegarder votre PC lorsque vous souhaitez migrer vers un nouvel appareil. Cet outil appliquera automatiquement vos paramètres existants à un nouveau PC grâce à une sauvegarde dans le cloud. Les applications épinglées dans le menu Démarrer et la barre des tâches seront également transférées, et toutes les applications du Microsoft Store seront automatiquement restaurées.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités basées sur l’IA, vous disposerez également d’une nouvelle application Photos dotée d’une fonctionnalité de flou d’arrière-plan basée sur l’IA. Récemment, Paint a également testé la prise en charge des calques, entre autres choses. Dans l’ensemble, la mise à jour Windows 11 23H2 apporte de nombreux changements et l’intégration de l’IA dans de nombreuses applications système laisse penser que Windows 12 deviendra encore plus intelligent l’année prochaine.