La famille Echo de Amazon accueille toutes sortes de nouveaux appareils : Echo Hub et Echo Show 8

Une autre année, un autre événement Amazon Devices. L’édition 2023 de la vitrine annuelle des périphériques de l’entreprise comportait de nombreux équipements nouvellement annoncés et des améliorations apportées à certains produits très appréciés fonctionnant avec Alexa.

Qu’il s’agisse d’un tout nouvel écran tactile interactif pour contrôler tous vos appareils de la maison connectée ou d’un nouvel ensemble de teintes Echo, bon nombre de ces gadgets de pointe sont déjà disponibles en précommande.

Voici tout le matériel que nous avons découvert aujourd’hui.

Le tout nouveau Hub Echo

L’un des nouveaux produits présentés lors de l’événement Devices de cette année, le Echo Hub, est présenté comme un centre de contrôle de la maison connectée qui permet de mettre toutes les mains à la pâte.

Pourrait-on dire qu’il s’agit d’un Echo Show mural ? Peut-être, mais là où le Echo Show partage son attention entre la gestion des appareils, les recherches sur le Web et le divertissement, le Echo Hub est conçu pour gérer l’automatisation de la maison avant toute autre activité. En fait, il s’agit presque d’une version remaniée et miniature du Echo Show 15.

Disponible en précommande au prix de 199,99 euros, le Echo Hub est doté d’un écran tactile de 8 pouces qui vous donne accès à un tableau de bord de la maison connectée entièrement personnalisable. Lorsque l’on s’approche du Echo Hub, une fonction appelée Adaptive Content (contenu adaptatif) se met automatiquement en marche. Elle fait automatiquement passer l’écran principal d’une horloge à un tableau de bord des commandes et paramètres de la maison connectée. Lorsque vous utilisez le tableau de bord, vous pouvez tout faire, depuis l’armement de votre système de sécurité de la maison jusqu’au lancement d’une routine ou d’un widget. Vous pourrez également consulter les images de plusieurs caméras intérieures et extérieures.

Dans les images de presse que nous avons vues, le Hub Echo était fixé au mur, mais vous pourrez également le poser sur une table. Compatible avec plus de 140 000 appareils de maison connectée différents, le Hub Echo peut également être utilisé comme hub pour Zigbee, Sidewalk, Thread, Bluetooth et Matter. Pour ce qui est de la mise en réseau de ce mauvais garçon, vous pourrez le faire par Wi-Fi ou avec Ethernet et un adaptateur Power Over Ethernet (PoE).

Proposé au prix de 200 euros, le Echo Hub sera disponible dans le courant de l’année.

Le Echo Show 8 (3e génération) est arrivé

Le Echo Show 8 arrivera bientôt dans les maisons connectées, et je suis impatient de mettre la main sur la dernière génération de l’écran connecté d’Amazon qui a fait ses preuves. Disponible en précommande au prix de 169 euros, le Echo Show 8 présente des améliorations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, l’une des plus grandes différences entre cette itération et le modèle 2021 étant un écran en verre bord à bord et des courbures subtiles qui donnent au nouvel écran connecté une impression de modernité.

Il y a également un pipeline audio amélioré qui aide à filtrer les bruits de fond pour un son plus clair lors des appels vidéo. En parlant de cela, il y a aussi quelques fonctions d’adaptabilité alimentées par Alexa dont il faut parler. L’une de ces innovations est un micro à détection de pièce qui étalonne le son en fonction de l’environnement d’écoute, permettant à votre Echo Show 8 d’offrir un son exceptionnel dans les cuisines, les chambres à coucher, les bureaux ou tout autre endroit où vous souhaitez placer l’écran connecté.

Oh, et la fonction Adaptive Content évoqué sur le Echo Hub sera également disponible sur le nouvel Echo Show 8 et le modèle de deuxième génération le mois prochain (Amazon affirme que Adaptive Content sera ajouté à d’autres appareils Echo au début de l’année prochaine).

Le dernier Echo Show 8 prend également en charge Zigbee, Sidewalk, Thread, Bluetooth et Matter, ce qui permet à Alexa de contrôler un large éventail d’appareils de la maison connectée. En ce qui concerne l’assistant vocal préféré de tous, le processeur amélioré du nouvel Echo Show 8 offre des temps de réponse jusqu’à 40 % plus rapides pour les commandes locales. Cela signifie que lorsque vous demandez à Alexa d’allumer vos lumières intelligentes, il devrait y avoir très peu de temps d’attente.

Le Echo Show 8 est disponible en précommande et sera vendu 170 euros en blanc glacier et anthracite. L’appareil sera officiellement commercialisé le 25 octobre.

Les nouveaux Echo Frame améliorés

Bien que non disponibles en France, les lunettes Echo Frame de nouvelle génération d’Amazon coûtent 270 dollars et les utilisateurs pourront s’inscrire pour recevoir des notifications sur la date de sortie de ces nouvelles lunettes passionnantes. Les dernières lunettes se déclinent en cinq styles uniques, dont des lunettes de soleil, des verres correcteurs et des verres filtrant la lumière bleue. Grâce à une refonte totale, les lunettes sont 15 % plus légères et conçues avec des matériaux de première qualité pour une meilleure protection contre l’usure et la déchirure.

Les nouveaux Echo Frame offriront également jusqu’à 6 heures d’autonomie, une architecture audio améliorée pour une meilleure clarté du son et des basses plus puissantes, et une technologie d’apprentissage Alexa améliorée pour des réponses plus rapides lorsque vous êtes en déplacement.

Carrera Eyewear a également conclu un partenariat avec Amazon pour les lunettes connectées Carrera. Alimentées par Alexa, ces nouvelles lunettes seront disponibles en deux modèles : Carrera Cruiser et Carrera Sprinter.