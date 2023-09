Le Meteor Lake 14e génération d’Intel propose un NPU dédié pour le traitement de l’IA hors ligne

Intel, lors de son événement Innovation 2023, a annoncé la gamme de processeurs Meteor Lake de 14e génération qui s’accompagne d’une grande variété d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Si le processus Intel 4, une nouvelle architecture et le GPU intégré Intel Arc sont des mises à niveau intéressantes, les utilisateurs apprécieront les fonctions d’intelligence artificielle intégrées aux puces Meteor Lake.

Intel a annoncé qu’elle apportait l’intelligence artificielle aux PC modernes grâce à une toute nouvelle unité de traitement neuronal (NPU) dans les processeurs Meteor Lake de 14e génération. Mais qu’est-ce que le NPU, et en quoi sera-t-il utile ?

Bien que l’intelligence artificielle soit largement utilisée en ligne, le fait d’être sur le cloud présente des limites. Les principales d’entre elles sont la latence élevée et les problèmes de connectivité. Une unité de traitement neuronal (ou NPU) est une unité dédiée au processeur pour traiter les tâches d’intelligence artificielle. Ainsi, au lieu de dépendre du cloud, tous les traitements liés à l’IA sont effectués sur l’appareil lui-même. C’est exactement ce que la nouvelle NPU d’Intel sera en mesure de faire.

Bien qu’Intel expérimente l’IA depuis un certain temps, ce sera la première fois que l’entreprise apportera un NPU au silicium côté client. Le NPU des puces Meteor Lake est un moteur d’IA dédié à faible consommation qui peut gérer des charges de travail d’IA soutenues à la fois hors ligne et en ligne.

Cela signifie qu’au lieu de compter sur les applications d’IA pour faire le gros du travail à partir d’Internet, vous pourrez utiliser le NPU d’Intel pour faire le même travail, comme l’édition d’images d’IA, la séparation audio, et plus encore. Le fait de disposer d’une NPU embarquée pour le traitement et l’inférence de l’IA présentera sans aucun doute de nombreux avantages.

Des traitements d’IA beaucoup plus rapides

Comme il n’y aura pas de latence, les utilisateurs peuvent s’attendre à un traitement et à des résultats rapides comme l’éclair. En outre, le NPU d’Intel contribuera à améliorer la confidentialité et la sécurité grâce aux protocoles de sécurité de la puce. On peut affirmer sans risque de se tromper que vous pourrez utiliser l’IA de manière plus interchangeable, et ce quotidiennement.

Le NPU d’Intel a été divisé en deux parties principales qui font chacune leur travail. Il s’agit de Device Management et Compute Management. La première prend en charge un nouveau modèle de pilote pour Microsoft appelé Microsoft Compute Driver Model (MCDM). Ce modèle est essentiel pour faciliter le traitement de l’intelligence artificielle sur l’appareil. En outre, grâce à ce modèle de pilote, les utilisateurs pourront voir le NPU d’Intel dans le gestionnaire des tâches de Windows, en même temps que le CPU et le GPU.

Intel travaille sur le modèle de pilote susmentionné avec Microsoft depuis 6 ans. Cela a permis à l’entreprise de s’assurer que le NPU exécute efficacement les tâches tout en gérant dynamiquement la puissance. Cela signifie que le NPU peut rapidement passer à un état de faible consommation pour soutenir ces charges de travail et inversement.

Le NPU Intel Meteor Lake utilise une architecture multi-moteurs. Elle intègre deux moteurs de calcul neuronal. Ceux-ci peuvent travailler sur deux charges de travail différentes ou ensemble sur la même charge. Au sein du moteur neuronal se trouve le pipeline d’inférence, qui agit comme un composant central et aide le NPU à fonctionner.

Bien que le fonctionnement réel du NPU soit beaucoup plus profond, les utilisateurs peuvent s’attendre à de nombreuses premières avec la nouvelle architecture Meteor Lake. Le traitement de l’IA sur l’appareil arrivant sur les puces grand public d’Intel, il sera passionnant de voir leur éventail d’applications. De plus, la présence du NPU du Intel Meteor Lake de 14e génération dans le gestionnaire des tâches, même si elle semble simple, indique que les consommateurs pourront capitaliser dessus. Cependant, il faudra attendre le déploiement pour voir jusqu’où nous pourrons le pousser.