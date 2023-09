Fitbit pourrait annoncer le Charge 6 le 28 septembre

Septembre va finir par être un mois important pour Fitbit avec cette annonce à venir et la refonte de l’application Material You. Il est curieux que Fitbit n’ait pas décidé de combiner ces deux événements.

Plus tôt dans la journée, Fitbit a présenté une nouvelle conception de l’application Fitbit. Mais ce n’est pas la seule chose que la société avait à partager aujourd’hui. En plus de commencer le déploiement de son application remaniée, il semble que Fitbit prépare également l’annonce d’un nouvel appareil, qui pourrait être le Charge 6, la semaine prochaine .