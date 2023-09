La nouvelle Xbox Series X et la nouvelle manette de Microsoft font leur apparition

Microsoft se prépare à une refonte de sa console Xbox Series X en 2024. La nouvelle Xbox Series X, dont le nom de code est Brooklin, a été révélée par inadvertance dans des documents récents opposant la FTC à Microsoft, comme le rapporte The Verge.

Design circulaire et nouvelle manette

La nouvelle Xbox Series X aura une apparence circulaire distincte et abandonnera le lecteur de disque. Elle sera accompagnée d’une capacité de stockage accrue de 2 To (contre 1 To auparavant), d’un port USB-C en façade offrant une livraison d’énergie et d’une toute nouvelle manette.

Le nouveau contrôleur, baptisé Sebille, devrait être dévoilé dans le courant de l’année. La manette intégrera un accéléromètre pour la prise en charge du gyroscope, un schéma de couleurs bicolores, la prise en charge de la connectivité cloud, le Bluetooth 5.2 et une connexion Xbox Wireless 2 mise à jour.

Parmi les autres caractéristiques, citons des haut-parleurs à retour haptique de précision dans la manette, des boutons plus silencieux, des batteries interchangeables, des manettes modulaires et une fonction de réveil activée par le mouvement.

À l’intérieur de la nouvelle Xbox Series X, Microsoft introduit la prise en charge du Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2 et le passage à un processus de fabrication 6 nm plus efficace. Le bloc d’alimentation (PSU) sera 15 % plus petit tout en conservant le même prix de lancement de 549,99 euros que l’actuelle Xbox Series X.

Future feuille de route

Microsoft a présenté une feuille de route pour la nouvelle console et la nouvelle manette Xbox Series X, ainsi qu’une Xbox Series S rafraîchie avec 1 To de stockage. Alors qu’une Xbox Series S noire a été récemment lancée en juin, une nouvelle mise à jour est attendue en 2024, avec la prise en charge du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et de la nouvelle manette Xbox.

Microsoft envisage la personnalisation des consoles par le biais de son programme Xbox Design Lab comme un objectif futur, bien qu’il soit important de noter que cette initiative n’est pas encore entièrement financée. Les documents divulgués mentionnent également une nouvelle manette Elite avec des mises à jour analogues à celles de la manette principale.

Microsoft prévoit de sortir la nouvelle Xbox Series S en septembre 2024, suivie de la Xbox Series X en novembre 2024.