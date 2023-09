Le Yeti GX de Logitech est un nouveau micro USB doté d’un éclairage RVB

Plus de dix ans après son lancement, le microphone Blue Yeti fait peau neuve. Logitech vient d’ouvrir les précommandes pour deux nouveaux micros Yeti : le Yeti GX et le Yeti Orb.

Ce sont les premiers micros Yeti à utiliser la marque Logitech G, plutôt que la marque originale Blue Microphones. Ils sont fortement destinés au marché du jeu, les deux micros étant dotés d’un éclairage RVB et d’autres fonctions axées sur le jeu.

Le Blue Yeti a défini une génération de microphones USB. Il a fait ses débuts en 2009 et est loué pour sa qualité audio, sa facilité d’utilisation et son excellent prix. Logitech a acquis Blue Microphones en 2018 et, plus tôt cette année, a retiré la marque Blue. À l’avenir, « Blue » fait référence au logiciel audio de Logitech, plutôt qu’au matériel, et le microphone Yeti porte la marque Logitech G.

Quoi qu’il en soit, le produit phare de cette gamme est le Yeti GX de Logitech G à 159,99 euros. Il s’agit d’un microphone dynamique supercardioïde, ce qui signifie qu’il est très directionnel. Il rejette les sons provenant des côtés et atténue les sons provenant de l’arrière, ce qui en fait une bonne option pour les streamers qui souhaitent éviter les bruits de fond, les bruits de clavier et autres désagréments (la contrepartie est que vous devez rester en face de la capsule du micro, mais ce n’est pas un problème pour la plupart des gens). Un éclairage RVB personnalisable est également inclus, et il est intéressant de noter que le Yeti GX utilise une molette de défilement (comme celle que l’on trouve sur une souris) pour contrôler le gain. Un bouton mute est inclus sous cette molette.

Outre sa qualité audio « broadcast » 24 bit 96 kHz, la principale fonctionnalité offerte par le Yeti GX est le Smart Audio Lock. En appuyant sur la molette de gain du microphone, un limiteur est activé pour éviter tout écrêtage accidentel du microphone — si vous criez, le micro essaiera d’éviter toute distorsion. Mais cette fonction n’est pas réservée aux streamers turbulents. Smart Audio Lock utilise également un expandeur descendant (essentiellement une porte audio) pour réduire le volume des bruits de fond. Dans l’ensemble, le Yeti GX semble être un produit impressionnant pour son prix.

Des produits impressionnants

Il y a aussi le Logitech G Yeti Orb à 69,99 euros, un microphone abordable qui est analogue à l’ancien Yeti Snowball. Ce microphone devrait être beaucoup plus sensible que le Yeti GX, car il s’agit d’un condensateur à directivité cardioïde (qui rejette les sons provenant de l’arrière, mais atténue légèrement les sons provenant des côtés). L’éclairage RVB du Yeti Orb est limité à un logo « G », et son débit et sa résolution sont de 24 bit 48 kHz.

Parallèlement à ces nouveaux microphones, Logitech lance la Litra Beam LX à 159,99 euros, une lampe de bureau pour le streaming qui se double d’une solution d’éclairage d’accentuation RVB. L’idée est assez simple : un côté de cette lampe est doté d’une lumière clé pour faire ressortir votre teint naturel, tandis que l’autre côté (qui fait face au mur) contient une matrice RGB LIGHTSYNC personnalisable.

Les Yeti GX, Yeti Orb et Litra Beam LX sont disponibles en précommande dès aujourd’hui. Les livraisons débuteront le 24 septembre. Notez que tous ces produits utilisent le G Hub de Logitech pour la personnalisation de l’éclairage, les profils audio et d’autres fonctions. Et bien que les microphones soient fournis avec des supports de bureau, ils peuvent être montés sur des bras de perche ou d’autres accessoires.