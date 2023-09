La nouvelle fuite du Galaxy S23 FE montre ses couleurs attrayantes

Le Galaxy S23 FE est sans aucun doute le smartphone de Samsung dont on parle le plus, qui succèdera au Galaxy S21 FE (qui a été récemment rafraîchi) après que Samsung ait laissé de côté le Galaxy S22 FE. Le lancement est prévu pour bientôt et avant que cela ne devienne officiel, nous avons un nouveau rendu du smartphone, qui présente le design et les possibles couleurs dans toute leur splendeur.

Un rendu officiel du Galaxy S23 FE est maintenant apparu, en provenance de MSPowerUser. Il présente le Galaxy S23 FE en quatre coloris, à savoir Pearl White, Black Graphite, Purple Lavender et Olive. Mon préféré est le Purple Lavender et si cela devient officiel, il serait intéressant de le voir en vrai.

Le design est analogue à celui du Galaxy S23 (et même des précédents rendus) avec trois caméras arrière individuelles disposées verticalement, des bords arrondis et un trou central à l’avant. Cependant, les bords sont visiblement plus épais et on ne peut pas dire que l’écran soit totalement dépourvu de bords.

Pour ce qui est des autres détails, le Galaxy S23 FE a récemment été repéré sur le site du Wireless Power Consortium avec le numéro de modèle « SM-S711U », ce qui confirme ses capacités de recharge sans fil. Celle-ci devrait être limitée à 4,4 W, mais nous nous attendons à ce qu’elle atteigne au moins 15 W.

En ce qui concerne la fiche technique, il n’y a pas de confirmation en tant que telle.

Un lancement pour cette fin d’année

Mais, les rumeurs ont fait allusion à un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un possible support pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Le smartphone pourrait être équipé du chipset Exynos 2200, mais le Snapdragon 8+ Gen 1 pourrait également l’équiper.

Il devrait être équipé d’une caméra arrière de 50 mégapixels avec OIS, d’une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 25 W et d’Android 13 avec One UI 5.1. Nous n’avons aucune idée du prix à l’heure actuelle. Le lancement est prévu pour cette année et nous attendons toujours une annonce officielle à ce sujet.