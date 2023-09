La PS5 prend désormais en charge les disques SSD M.2 de 8 To et l’audio Dolby Atmos

Deux des plus gros problèmes de la PlayStation 5 viennent d’être résolus. La dernière mise à jour de la PS5 ajoute la prise en charge des disques SSD M.2 de 8 To, doublant ainsi la limite précédente de 4 To.

Elle introduit également la compatibilité avec le son surround Dolby Atmos, qui offre un nouveau niveau d’immersion aux joueurs et améliore considérablement les capacités de lecture multimédia de la PS5 (bien que les développeurs comme Netflix soient responsables de l’ajout du Dolby Atmos à leurs applications multimédias respectives).

Sony a encore plusieurs exigences concernant les disques SSD M.2 compatibles, bien que la nouvelle limite de stockage de 8 To élargisse considérablement vos options (et rende les jeux massifs comme « Call of Duty » moins pénibles). À l’heure où j’écris ces lignes, il n’existe pas de disques SSD M.2 certifiés par Sony, mais des marques comme WD Black ne manqueront pas de rattraper leur retard dans les semaines ou les mois à venir.

Vous pouvez profiter des nouvelles fonctionnalités Dolby Atmos de la PS5 sur n’importe quel appareil audio HDMI compatible Atmos, tel qu’une barre de son. Auparavant, la fonctionnalité Dolby Atmos était limitée aux bêta-testeurs de la PS5, et les utilisateurs devaient s’en remettre au PCM linéaire pour le son 5.1 ou 7,1 canaux (cependant, Atmos a toujours été disponible pour la lecture des Blu-ray).

Pour activer le Dolby Atmos sur votre PS5, installez la dernière mise à jour du micrologiciel et accédez à vos paramètres. Ensuite, entrez dans « Son », naviguez jusqu’à « Sortie audio » et cliquez sur « Sortie audio ». Sélectionnez « Dolby Atmos » dans les options « Format audio (priorité) ». Notez que Sony met en œuvre cette fonctionnalité en rendant sa technologie 3D Audio dans le format Atmos. Ce dernier prend en charge les systèmes 5.1 et 7.1 et devrait offrir un son plus détaillé que le réglage PCM linéaire.

PS Remote Play sur un plus grand nombre d’appareils Android

Outre la nouvelle limite de stockage M.2 et la fonctionnalité Dolby Atmos, la nouvelle mise à jour de la PS5 étend la compatibilité Remote Play à d’autres appareils Android, y compris les produits fonctionnant sous Android TV OS 12. PS Remote Play vous permet de diffuser des jeux depuis votre console PS5 ou PS4 vers d’autres appareils tels que des smartphones, des tablettes, des PC et des Mac. Désormais, grâce à cette mise à jour, vous pouvez profiter de vos jeux préférés où que vous soyez.

Une ancienne fonctionnalité bêta est également déployée sur toutes les PS5 : une personne peut désormais utiliser deux manettes en même temps. Cette fonctionnalité, qui se trouve dans les paramètres d’accessibilité de la PS5, devrait élargir les options de contrôle pour les joueurs souffrant d’un handicap physique. Il est également possible de donner une deuxième manette à un ami ou à un membre de la famille pour obtenir de l’aide pendant les parties difficiles d’un jeu. La seule particularité est qu’une manette DualSense Edge ne peut pas être utilisée comme manette d’assistance, alors qu’elle fonctionnera comme manette de jeu principale. (Les manettes tierces sont heureusement prises en charge).

Votre PlayStation 5 devrait installer automatiquement cette nouvelle mise à jour. Si nécessaire, vous pouvez déclencher une mise à jour manuelle en entrant dans les Paramètres, en allant dans « Logiciel système » et en sélectionnant « Mise à jour du logiciel système ».

En annonçant ces mises à jour, Hideaki Nishino, vice-président senior de Platform Experience, SIE, a déclaré :