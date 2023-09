Les vitesses de charge de la série Galaxy S24 sont révélées

N’a-t-on pas l’impression que la série Galaxy S23 est sortie récemment ? En fait, cela fait presque 7 mois que la série phare actuelle de Samsung est sortie, ce qui signifie qu’il est temps pour le fabricant sud-coréen de commencer à rayer des choses de la liste des « choses à faire » pour la gamme phare 2024. Par exemple, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra ont tous reçu une nouvelle certification.

La série Galaxy S24 de Samsung fait parler d’elle depuis un certain temps déjà. Aujourd’hui, le Galaxy S24 portant le numéro de modèle SM-S9210, le Samsung Galaxy S24+ portant le numéro de modèle SM-S9260 et le Galaxy S24 Ultra portant le numéro de modèle SM-S9280 ont été certifiés par 3C en Chine, révélant la vitesse de charge.

La marque China Compulsory Certificate indique qu’un appareil a été testé pour la sécurité et la plupart des appareils importés, vendus ou utilisés en Chine doivent porter la marque 3 C.

Il en ressort que la vitesse de chargement ne sera pas modifiée par rapport à la série S23. Ainsi, le Galaxy S24 conservera la charge de 25 W, tandis que le S24+ et le S24 Ultra bénéficieront d’une charge de 45 W, selon la certification. Sans surprise, les trois modèles seront compatibles avec la 5G.

De précédentes rumeurs émanant de Samsung SDI Vietnam, de la société chinoise Ningde New Energy, d’ELENTEC Inde et de l’agence de régulation coréenne faisaient état de la capacité des batteries des S24+ et S24 Ultra, laissant entrevoir une batterie d’une capacité de 4 900 mAh pour le S24+, soit une légère augmentation par rapport aux 4 700 mAh du S23+, tandis que le S24 Ultra pourrait conserver la batterie de 5 000 mAh du S23 Ultra.

Le Galaxy S24 pourrait être doté d’une batterie de 4 000 mAh contre 3 900 mAh pour le S23, mais aucune certification n’a encore été révélée à ce sujet.

Quel processeur sous le capot ?

La grande question qui se pose à propos de la gamme Galaxy S24 est de savoir quel chipset se trouvera sous le capot. Tous les modèles Galaxy S23 sont équipés du Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, mais il y a des spéculations selon lesquelles, afin d’économiser de l’argent, Samsung reviendra à ses anciennes méthodes et utilisera le SoC Exynos 2400 maison dans les modèles Galaxy S24 dans certaines régions, notamment en France, tandis qu’il utilisera le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy aux États-Unis et en Chine.

Contrairement aux années précédentes, la puce Exynos est compétitive, puisque le 2400 serait doté d’une configuration à deux cœurs. Cette puce, ainsi que le Snapdragon 8 Gen 3, n’ont pas encore été annoncés, mais ils pourraient tous deux être présentés le mois prochain. La version américaine du Galaxy S24+ est apparue sur Geekbench en juillet avec le Snapdragon 8 Gen 3 et 8 Go de RAM.

Selon d’autres rumeurs, le Galaxy S24 Ultra comprendra un capteur photo principal de 200 mégapixels utilisant une version optimisée du capteur ISOCELL HP2 de 200 mégapixels utilisé sur le Galaxy S23 Ultra. On s’attend à ce que l’écran AMOLED de 6,8 pouces délivre 2500 nits de luminosité maximale, soit une augmentation de 43 % par rapport aux 1750 nits de luminosité maximale de l’écran du Galaxy S23 Ultra.

Samsung est en train de terminer sa liste de tâches pour la gamme Galaxy S24, ce qui signifie que de plus amples informations sur la série phare Galaxy 2024 pourraient bientôt être disponibles.