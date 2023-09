L’application Photos de Windows 11 ajoute plus d’effets d’image

Il y a tout juste une semaine, nous avons vu que Microsoft ajoutait une fonction de suppression de l’arrière-plan à Paint. La différence est que cette fonction estompe l’arrière-plan derrière le sujet, tandis que Paint l’isole également, mais laisse un arrière-plan blanc. Il semble que les deux fonctions utilisent le même principe général, mais à des fins différentes : flouter l’arrière-plan peut être utile pour les photos et les retouches rapides, tandis que supprimer l’arrière-plan est préférable si vous envisagez d’apporter des modifications plus profondes à une image. Je ne serais pas surpris que les deux appareils utilisent également la même technologie pour détecter et isoler le sujet d’une photo.

you might also like