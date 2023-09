Apple ne lancera pas de nouveaux modèles d’iPad en 2023

Le prochain iPad Air sera probablement équipé du chipset M2 conçu par Apple et fabriqué par TSMC (bien sûr) à l’aide de son processeur N5P de 5 nm. La puce comporte 20 milliards de transistors pour des performances puissantes et une grande efficacité énergétique.

L’iPad Air OLED pourrait être présenté l’année prochaine, en même temps que les premiers modèles d’iPad Pro OLED. Au début de l’année, Apple aurait signé des accords avec les unités d’affichage de Samsung et de LG pour des panneaux OLED à utiliser avec les modèles d’iPad Pro de 11 et 13 pouces attendus en 2024 selon les rumeurs. Apple pourrait se tourner vers l’un ou l’autre de ces fournisseurs, voire les deux, pour l’écran OLED de 10,9 pouces du prochain iPad Air, ou faire appel à BOE pour la livraison des panneaux.

À l’exception d’un éventuel rafraîchissement de l’iMac, la gamme de matériel d’Apple pour le reste de l’année ne semble pas avoir été dévoilée. Cependant, on s’attendait à ce qu’un événement en octobre présente la première vague de Mac M3 Apple Silicon et peut-être un iPad Air mis à jour, rapporte MacRumors.