Intel confirme le nom de Thunderbolt 5, la technologie 120 Gb/s arrivera en 2024

La vitesse du PCI Express a également été doublée, passant de 32 Gb/s à 64 Gb/s, ce qui permet d’améliorer les performances des disques SSD externes et des cartes graphiques. La vitesse de mise en réseau a, vous l’aurez deviné, été doublée par rapport à Thunderbolt 4, passant de 32 Gb/s à 64 Gb/s. Grâce à cette augmentation du débit, un port Thunderbolt peut désormais prendre en charge deux moniteurs 6K (ou un seul moniteur 8K) avec Thunderbolt 5, contre deux moniteurs 4K avec Thunderbolt 4. La puissance de charge possible est également passée de 140 W à 240 W, tandis que la puissance minimale disponible est passée de 100 W à 140 W.

Vous n’êtes donc pas exclu de quoi que ce soit en achetant un ordinateur équipé de ports Thunderbolt. Vous vous ouvrez à davantage de possibilités, car Thunderbolt est plus rapide, et aujourd’hui, avec Thunderbolt 5, il est nettement plus rapide qu’il ne l’a jamais été auparavant.