Apple travaillerait sur une nouvelle batterie externe MagSafe dotée d’une fonctionnalité intéressante

Dans le dernier épisode du podcast MacRumors Show, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que Apple espérait que tous ses accessoires passeraient à l’USB-C d’ici l’année prochaine. Étant donné le nombre d’accessoires différents proposés par Apple, on peut comprendre que cela ne puisse pas se faire d’un simple claquement de doigts. Néanmoins, le processus sera assez rapide, à l’instar de ce qu’Apple a fait en 2012 lorsqu’elle est passée du chargeur à 30 broches utilisé sur l’iPhone et l’iPad au port Lightning.

Au cours du podcast, Gurman a mentionné que Apple devra sortir une nouvelle version du MagSafe Duo avec la prise en charge de l’USB-C. Gurman évoque également une mise à niveau d’une batterie externe MagSafe. Et s’il n’est pas certain que l’un ou l’autre sera annoncé lors de l’événement sur les nouveaux produits de mardi, un nouvel accessoire MagSafe sur lequel Apple travaille est encore plus intéressant, selon le scribe de Bloomberg.

Cette nouvelle batterie externe MagSafe sera empilable, selon Gurman, ce qui permettra aux utilisateurs de placer plusieurs batteries ensemble et même de charger plusieurs appareils en même temps.

Pour ce faire, chaque iPhone sera placé d’un côté de la batterie externe. La batterie externe MagSafe empilable sera dotée d’un port USB-C, bien entendu.

Par ailleurs, le journaliste de Bloomberg spécialisé dans les questions relatives à Apple affirme que la nouvelle version des AirPods Pro avec un boîtier de charge compatible USB-C (qui pourrait voir le jour mardi) ne sera pas appelée « AirPods Pro de troisième génération ». Ce surnom, dit-il, sera utilisé plus tard, peut-être en 2024 ou 2025, lors d’une mise à niveau plus importante du produit.

D’autres informations

Au cours du podcast, Mark Gurman a également abordé la série iPhone 15, soulignant que la conception en titane des modèles iPhone 15 Pro rendra les appareils plus légers et plus durables, une combinaison que les utilisateurs d’iPhone seront ravis de découvrir. L’un des inconvénients relevés par Mark est que le titane, plus léger, est plus susceptible de se bosseler que l’acier inoxydable en cas de chute sur certaines surfaces. Mais Gurman affirme que le titane est plus esthétique et qu’il n’attire pas les traces de doigts.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max verront leurs bords réduits de 33 % par rapport aux modèles de la génération précédente grâce à une nouvelle technique appelée LIPO (low-injection pressure over-molding), dont Gurman parle également pendant le podcast. Il s’attend également à une augmentation de 10 % de l’autonomie de la batterie pour les modèles iPhone 15 Pro, en partie grâce au chipset A17 Bionic de 3 nm qui équipera les deux téléphones.

L’événement « Wonderlust » d’Apple aura lieu ce mardi 12 avril à 19 heures, heure de Paris. Vous pouvez visionner la retransmission sur le site web d’Apple ou sur la chaîne Apple de YouTube.