Microsoft va regrouper les emojis, les autocollants et les GIFs dans un seul menu

De trois à un : telle est la devise de Microsoft Teams en ce qui concerne la section dans laquelle on trouve les fonctions et les éléments qui égayent le travail quotidien dans le logiciel de communication. En effet, Microsoft va regrouper les emojis, les autocollants et les GIF dans un seul menu.

Les emojis, les autocollants et les GIF animés font depuis longtemps partie de notre quotidien dans les réseaux sociaux et la communication, ce qui signifie que ces possibilités de réaction ne peuvent pas non plus manquer dans un logiciel en soi « sérieux » comme Teams. Dans le cas de la suite de communication du groupe de Redmond, il ne s’agissait que d’un ajout partiellement volontaire à l’offre de fonctionnalités.

En effet, Microsoft n’était pas vraiment convaincue que ces symboles et ces courtes vidéos avaient leur place dans une telle solution logicielle et ne les a introduits que progressivement, on peut certainement parler de réticence. Cela a eu pour conséquence que les trois fonctionnalités ont reçue leur propre bouton d’interface — trop, comme on le pense désormais aussi à Redmond.

Cela signifie que Microsoft veut uniformiser la zone de l’interface utilisateur prévue à cet effet. Dans une entrée de la feuille de route de Microsoft 365, l’entreprise écrit : « Les utilisateurs peuvent désormais trouver tous leurs emojis, GIF et autocollants dans un menu combiné. Parcourez et découvrez toutes les choses amusantes dont vous avez besoin, le tout dans un seul hub de contenu ».

La fonctionnalité est actuellement encore en cours de développement et devrait être publiée en octobre. À partir de cette date, il y aura donc pour ces éléments un seul menu avec des (sous-) onglets individuels.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait être disponible pour les ordinateurs de bureau Windows ainsi que pour les Mac.