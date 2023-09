Windows 11 pourrait voler une populaire fonction de macOS Sonoma

Des enceintes connectées à ChatGPT et Bing Chat, l’IA s’est lentement immiscée dans nos vies, mais tous les exemples d’IA ne sont pas aussi marquants que ces trois exemples. Parfois, l’effet est subtil, mais il n’en est pas moins agréable. Il semble que Microsoft travaille sur un tel exemple de technologie améliorée par l’IA qui pourrait rendre l’utilisation de Windows 11 un peu plus agréable. Il s’agit des fonds d’écran en direct alimentés par l’IA, et ils pourraient arriver bientôt.

D’abord repéré par Windows Latest, Microsoft prépare un bureau alimenté par l’IA qui pourrait rendre l’expérience de l’utilisateur beaucoup plus interactive. L’idée est d’ajuster la perception de la profondeur et de rendre certains arrière-plans plus « vivants » lorsque vous déplacez votre curseur ou l’ensemble de l’appareil. Le fond d’écran pourrait bouger ou se déplacer en fonction de ce que vous faites sur le bureau.

Des rapports indiquent également que Microsoft ajoutera un « effet de parallaxe » dans une prochaine mise à jour. Cet effet crée l’illusion que l’image du fond d’écran se déplace légèrement plus lentement que le contenu qui se trouve au-dessus, ce qui ajoute encore une fois de la profondeur et de l’immersion.

Les fonds d’écran mobiles améliorés par l’IA semblent fonctionner au mieux avec des appareils hautement interactifs, comme les tablettes, mais la rumeur veut qu’ils fonctionnent également avec les mouvements de la souris. Il est possible qu’un grand nombre d’images fonctionnent avec cet effet, de sorte que vous ne serez peut-être pas limité à quelques modèles.

Microsoft, comme la plupart des autres géants de la technologie, a beaucoup misé sur l’IA ces derniers temps. L’intégration de Bing Chat dans la fonction de recherche de Windows a été l’une des premières étapes majeures de l’introduction de l’IA auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs. L’idée des « fonds d’écran en direct » est très intéressante, même si elle risque de poser des problèmes sur du matériel plus ancien, et il est facile d’imaginer qu’elle serait beaucoup plus fluide si vous utilisez un ordinateur portable ou un puissant ordinateur de bureau.

De quoi concurrencer macOS Sonoma ?

Quelle est la prochaine étape ? Microsoft pourrait peut-être se lancer dans quelque chose comme les économiseurs d’écran vidéo que nous avons vus dans la mise à jour Sonoma de macOS. Cette fonction permet aux utilisateurs de choisir l’un des économiseurs d’écran vidéo prédéfinis d’Apple. Lorsque l’économiseur d’écran se termine, il ne s’arrête pas brusquement. Au lieu de cela, il s’arrête lentement et devient une image statique, qui devient ensuite l’arrière-plan de votre Mac. Il est possible que la fonction dont nous entendons parler fonctionne de la même manière.

Cette nouvelle arrive à proximité de l’événement organisé par Microsoft le 21 septembre, au cours duquel nous devrions entendre parler du Surface Laptop Studio 2 et de la mise à jour de la Surface Pro 10. Nous entendrons également parler des mises à jour de Windows Copilot, qui pourraient inclure ces nouveaux fonds d’écran.