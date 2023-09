Le manuel d’utilisation du Samsung Galaxy Buds FE fait surface

En ce qui concerne la date de sortie, il est prévu que les Galaxy Buds FE soient lancés en même temps que le Galaxy S23 FE et la Galaxy Tab S9 FE . Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie confirmée, les nombreuses fuites suggèrent que ces appareils sont à l’horizon et pourraient être prochainement annoncés.

L’étui comporte des indicateurs de charge et de batterie à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que des contacts de charge pour les écouteurs. Une encoche permet également d’ouvrir l’étui. L’étui a une finition brillante, mais étant donné sa ressemblance avec les autres Galaxy Buds, vous pouvez facilement vous procurer un étui pour le protéger des rayures.