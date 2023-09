Microsoft prévoit une nouvelle Surface Go 4, mais pas de nouvelle Surface Pro 10

Si vous êtes un passionné de technologie et que vous aimez vous tenir au courant des derniers développements, innovations et annonces de nouveaux produits, vous savez probablement déjà que des semaines très chargées vous attendent.

Mais alors que les projets de Google et d’Apple pour leurs événements respectifs ont largement cessé d’être secrets depuis longtemps, Microsoft semble faire du bon travail en gardant ses appareils Surface de nouvelle génération sous le coude.

Bien entendu, aucun géant technologique ne peut rester éternellement à l’abri des fuites de quelqu’un comme Roland Quandt de WinFuture, comme le prouve le dernier rapport exclusif de la publication allemande. Celui-ci révèle de nombreuses informations croustillantes sur non pas un, ni deux, mais trois produits Surface intéressants qui devraient être dévoilés le 21 septembre, tout en suggérant (par omission) que Microsoft ne lancera pas un quatrième appareil que vous attendiez peut-être avec impatience.

En effet, il n’y a aucun mot sur la tablette haut de gamme Surface Pro 10, qui pourrait ou non sortir au début de l’année prochaine, laissant les fans de la machine dotée d’excellentes capacités de productivité attendre avec impatience la quatrième génération de Surface Go, qui sera sans aucun doute moins chère.

On ne sait pas encore si cette tablette s’appellera Surface Go 4, et malgré les précédentes rumeurs qui prévoyaient un passage de la puissance de traitement Intel aux puces Snapdragon basées sur l’architecture ARM, Microsoft prévoit maintenant de jouer la carte de la sécurité de ce point de vue particulier.

Pas un gros événement ?

Oui, la Surface Go mise à jour de cette année devrait être équipée d’un SoC Intel N200 quadricœur de la famille « Alder Lake N », ce qui semble assez puissant pour la gamme de prix attendue de la nouvelle tablette.

Le prix que vous paierez pour votre Surface Go 4 dépendra évidemment beaucoup de votre configuration de stockage préférée parmi un trio assez standard d’options de 64, 128 et 256 Go. Ces trois variantes devraient être équipées d’une mémoire vive de 4 Go et ne présenteront probablement pas de modifications visuelles importantes. Elles seront commercialisées à partir du mois d’octobre.

Entre cela et les mises à jour relativement mineures annoncées pour le Surface Laptop Go 2 et le Surface Laptop Studio, la fête du 21 septembre de Microsoft ne semble pas être une affaire extrêmement excitante ou glamour, mais peut-être que l’entreprise nous surprendra avec une nouvelle édition de la Surface Pro après tout.