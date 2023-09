Les spécifications de la gamme Microsoft Surface 2023 dévoilées avant le lancement le 21 septembre

Microsoft devrait annoncer de nouveaux appareils lors de l’événement Surface 2023 qui aura lieu le 21 septembre 2023. Nous nous attendons à ce que la gamme 2023 comprenne le Surface Laptop Studio 2, le Surface Go 4 et le Surface Laptop Go 3. Les spécifications de ces appareils ont fait surface en ligne dans une récente fuite, alors regardons tous les détails.

D’emblée, je vais parler de l’un des ordinateurs portables Surface les plus intéressants fabriqués par Microsoft : le Surface Laptop Studio. Le Surface Laptop Studio 2, selon les rumeurs, devrait être équipé de nouveaux processeurs Intel, et la fuite mentionne spécifiquement le Intel Core i7-13800H.

Ce processeur particulier a un TDP de base de 45 W, et selon Intel, la puissance turbo maximale est de 115 W. La limite finale de la puissance turbo d’un processeur, lorsqu’il est placé dans un ordinateur portable spécifique, dépend de ce que le fabricant de l’ordinateur règle en fonction des limites de refroidissement.

Si nous nous basons sur ce que Microsoft a fait sous le capot du précédent ordinateur (qui a un i7-11370H), le Surface Laptop Studio 2 devrait augmenter jusqu’à environ ~ 50 W. Par rapport au prédécesseur, la puce pour le Surface Laptop Studio 2, le i7-13800H, est livrée avec 14 cœurs totaux qui ont une configuration de 6 P-Cores + 8 E-Cores. Elle devrait booster jusqu’à 5 GHz, mais tout dépendra du système de refroidissement du prochain Surface Laptop Studio 2.

En plus de cela, la fuite mentionne également que des configurations de 16/32 Go de RAM avec 512 Go/1 To de stockage sont prévues. Il s’agit très probablement de mémoire DDR5 qui offre de nombreuses avancées par rapport à la DDR4. Il a également été mentionné que le nouvel écran aura une taille de 14,4 pouces avec une résolution de 2 400 × 1 600 pixels (format 3:2).

Les spécifications de la Surface Go 4 et du Surface Laptop Go 3 dévoilées

La nouvelle Surface Go 4 devrait être équipée de processeurs Intel, au lieu d’ARM. La fuite indique qu’on ne sait pas encore si Microsoft appellera l’ordinateur portable Surface Go 4. Cependant, la source suggère qu’un processeur ARM n’est pas prévu « dans tous les cas ». La Surface Go 4 pourrait être équipée du processeur quadricœur Intel N200, qui fait partie de la série N Alder Lake d’Intel.

Quant au Surface Laptop Go 3, il devrait être équipé d’une puce Intel de dernière génération datant de 2022. Plus précisément, la fuite mentionne que le Surface Laptop Go 3, selon les rumeurs, serait équipé d’un Intel Core i5-1235U. Cette puce possède 10 cœurs — dans une configuration de 2 cœurs P et 8 cœurs E. Il aurait été préférable de voir une puce de 13e génération. Malheureusement, la fuite suggère que Microsoft n’envisage pas du tout d’implémenter Raptor Lake pour le Surface Laptop Go 3. La 13e génération semble être réservée aux ordinateurs portables haut de gamme.

La fuite mentionne également les capacités de RAM et de stockage de ces deux prochains ordinateurs portables Surface 2023. Le Surface Laptop Go 3 pourrait avoir des variantes avec une capacité SSD de 128 Go et 256 Go, avec une capacité de RAM de 8 Go en option. Le Surface Go 4 devrait également être proposé avec une capacité de RAM de 8 Go. Selon les rumeurs, la variante avec 4 Go de RAM sera complètement abandonnée. En ce qui concerne le stockage, la Surface Go 4 devrait être proposée avec un SSD de 128 ou 256 Go.

Que pensez-vous de la prochaine gamme Surface 2023 ?