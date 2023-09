Meta va développer WhatsApp avec une fonction de messagerie multiplateforme

Meta s’apprête à développer WhatsApp pour proposer une nouvelle version bêta qui offrirait une messagerie multiplateforme, ce qui signifie que l’application de communication instantanée pourrait bientôt envoyer des messages à d’autres applications.

Les applications de messagerie instantanée sont aujourd’hui centrées sur les communications d’application à application, mais cela va bientôt changer grâce à une mesure radicale de l’Union européenne.

La loi sur les marchés numériques est destinée à abolir le capitalisme massif et le monopole sur la technologie. De nombreuses entreprises sont concernées par cette loi, notamment Meta, Google, Apple et bien d’autres.

Alors que la Commission européenne a désigné Meta comme « gardien » la semaine dernière, un nouveau changement se profile sur WhatsApp, qui révolutionnerait l’offre de l’application.

Selon WABetaInfo, un initié et un analyste renommé de l’application, Meta travaille au développement de WhatsApp afin d’intégrer la messagerie multiplateforme à ses systèmes. Cette fonctionnalité est visible dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.19.8, l’analyste partageant une capture d’écran de la fenêtre « Discussions avec des tiers » de l’application de messagerie instantanée. Cela concerne le support que WhatsApp apportera bientôt à l’interopérabilité des discussions.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.19.8: what’s new?

WhatsApp is working on complying with new EU regulations by developing support for chat interoperability, and it will be available in a future update of the app! https://t.co/XI6zMoOD5P pic.twitter.com/Jpd9Leh2Ki

—WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2023