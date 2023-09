TikTok semble se préparer à faire une grande incursion dans la messagerie

L’application de vidéos courtes TikTok développe activement des fonctionnalités de messagerie. Son propriétaire, ByteDance, souhaite faire de TikTok une puissante plateforme de messagerie qui pourrait révolutionner la perception actuelle du service.

S’il y a des fonctions de messagerie dans TikTok, personne ne pense vraiment à TikTok comme une application de messagerie. L’entreprise semble vouloir changer cela. Les offres d’emploi soulignent les ambitions de l’entreprise à cet égard. En effet, ByteDance recrute pour une série de postes au sein d’une équipe appelée « TikTok Social », qui semble avoir pour mission de transformer TikTok en un système de messagerie beaucoup plus puissant.

Les offres d’emploi, repérées par Axios, sont vagues, comme le sont souvent les offres d’emploi, mais elles précisent les ambitions de TikTok. « Nous sommes l’équipe de messagerie de TikTok », peut-on lire dans l’annonce d’un poste d’ingénieur en chef. « La mission de notre équipe est de faciliter les connexions significatives entre les utilisateurs grâce à l’expérience de messagerie de TikTok, qui n’en est encore qu’à ses balbutiements ».

Une autre annonce, celle d’un responsable technique du backend, indique que le rôle de cette personne consistera notamment à collaborer avec des équipes de différents pays et régions « pour fournir une solution sociale TikTok distinctive, telle que la messagerie ». Un chef de produit pour l’équipe TikTok Social devra apparemment faire preuve de « passion et de curiosité pour la direction sociale afin de créer de grands impacts ».

Quelle direction TikTok va prendre ?

S’il existe un plan de produit global spécifique, les offres d’emplois de TikTok ne le révèlent pas. L’entreprise ne le révèle pas non plus : elle a seulement déclaré à Axios que le divertissement restait au cœur de TikTok. Mais l’annonce d’un ingénieur en logiciel de backend indique que l’équipe sociale supervise « le profil de l’utilisateur, story, la boîte de réception, la messagerie, le suivi, le j’aime, le commentaire, le tag, etc ». Ajoutez tout cela, et vous obtenez… une application de messagerie !

En fin de compte, il semble que pendant que le reste de l’industrie poursuit la vidéo verticale, les outils de création et le flux algorithmique apparemment magique de TikTok, TikTok va essayer de construire le reste de ce qui fait fonctionner ces autres applications. Il sera fascinant de voir jusqu’où il ira. TikTok se développe apparemment dans toutes les directions.