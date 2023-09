La date de lancement de la série Xiaomi 13T en Europe est officielle

Septembre est un mois chargé pour les fabricants de smartphones, mais il est assez intéressant pour nous, car nous avons l’occasion de voir de nouveaux appareils et de profiter d’événements technologiques assez intéressants. L’un des plus grands salons technologiques du monde, l’IFA 2023, a marqué le début du mois. La semaine prochaine, nous attendons l’événement « Wonderlust » d’Apple, au cours duquel la série iPhone 15 occupera la scène principale, et plus tard dans le mois, Xiaomi a également quelque chose en tête.

Xiaomi vient d’annoncer que la série Xiaomi 13T fera ses débuts en Europe le 26 septembre. L’événement de lancement aura lieu à Berlin, à partir de 14 h, et vous pouvez suivre le streaming en direct sur le site officiel de Xiaomi.

Les variantes « T » ont commencé avec les Xiaomi 11T et 11T Pro. Elles sont connues pour leur statut de milieu de gamme, offrant des performances impressionnantes sans le prix élevé associé aux modèles phares de Xiaomi.

La série Xiaomi 13T comprend deux smartphones, le Xiaomi 13T et le 13T Pro. Des fuites provenant de sources antérieures indiquent que les deux smartphones sont équipés d’une caméra composée d’un objectif grand-angle de 50 mégapixels avec OIS de Leica, d’un téléobjectif Leica 2x de 50 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle Leica de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 20 mégapixels.

Les deux smartphones seront dotés d’un écran CrystalRes AMOLED offrant un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz. En outre, ils seront dotés d’un écran pouvant atteindre une luminosité de 2 600 nits, ce qui les rendra parfaits pour une utilisation en extérieur. Selon les rumeurs, ils seront proposés en deux couleurs : Noir et Bleu alpin.

À partir de 649 euros

Les deux smartphone sont dotés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Le Xiaomi 13T devrait offrir un support à la charge rapide de 67W, tandis que la version Pro devrait offrir une charge rapide de 120W.

En ce qui concerne le prix, selon les rumeurs précédentes, le Xiaomi 13T de 8 Go/256 Go devrait être proposé à partir de 649 euros en France. En outre, le modèle de 16 Go/1 To du Xiaomi 13T Pro pourrait être proposée à 999 € en France.