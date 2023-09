by

Voici le nouveau clavier et la nouvelle souris Pro Gaming de Logitech

Logitech fabrique depuis un certain temps des produits de qualité professionnelle destinés aux amateurs d’e-sports. Commercialisés sous le nom de Logitech G Pro series, ils se distinguent du reste de la gamme par leurs performances, leur confort et leur fiabilité sans compromis.

L’entreprise affirme également que chaque produit de la série G Pro est conçu pour répondre exactement aux besoins et aux exigences des plus grands amateurs d’e-sports du monde.

Pour le renouvellement de ses produits en 2023, Logitech a proposé deux produits : le clavier de jeu Logitech G Pro X TKL Lightspeed et la souris de jeu Logitech G Pro X Superlight 2. En plus de ces produits, la société a également présenté son casque de jeu G ProX2 Lightspeed Gaming de deuxième génération, qui a été officiellement annoncé il y a quelques semaines et qui devrait être mis en vente prochainement.

Alors que deux des produits annoncés aujourd’hui (la souris et le casque) sont des modèles de deuxième génération, le clavier est un produit entièrement nouveau et constitue le premier clavier TKL sans fil de la gamme G. Logitech affirme avoir travaillé avec des équipes d’e-sport et des joueurs de renom pour s’assurer que ces nouveaux produits répondent aux normes rigoureuses attendues d’un produit prêt pour la compétition.

Clavier de jeu Logitech G Pro X TKL Lightspeed

À première vue, le nouveau clavier de jeu Logitech G Pro X TKL Lightspeed ressemble beaucoup au clavier mécanique filaire G Pro X de la société. Cependant, la différence réside dans le fait que le produit est sans fil, qu’il prend en charge les touches programmables et qu’il est doté d’un éclairage RVB avec prise en charge de Lightsync. Une molette de volume bien visible se trouve également sur le bord supérieur droit. Parmi les autres caractéristiques de ce clavier destiné aux passionnés, citons le contrôle du mode jeu, les claviers PBT à double frappe et la possibilité de choisir entre les options de connectivité Bluetooth et USB. La connexion filaire est activée par un câble USB-C vers USB-A, fourni avec le clavier.

Le Logitech G Pro X TKL Lightspeed Gaming Keyboard dispose d’une batterie interne rechargeable qui revendique une autonomie de 50 heures, et la portée sans fil est bonne jusqu’à 10 mètres. Le clavier de jeu Logitech G Pro X TKL Lightspeed Gaming Keyboard est suffisamment portable pour être facilement transporté et est livré avec son propre étui.

Logitech propose ce clavier en trois styles différents : Tactile (GX Brown), Linéaire (GX Red) et Clicky (GX Blue).

Souris de jeu Logitech G Pro X SuperLight 2 Lightspeed

La souris de jeu Logitech G Pro X SuperLight 2 Lightspeed succède à sa prédécesseure de 2020 et bénéficie de nombreuses améliorations. Les principales améliorations comprennent cette fois un tout nouveau capteur HERO 2 qui prétend offrir des performances de suivi ininterrompues même lorsque la souris est dans une position moins qu’idéale (par exemple, soulevée ou en position inclinée). Le capteur peut également suivre les mouvements à une vitesse supérieure à 500 pouces par seconde et offre une fréquence d’images de 25 khZ, la meilleure de sa catégorie.

Les utilisateurs expérimentés ont la possibilité de personnaliser le capteur en termes d’étapes DPI avec des configurations individuelles de sensibilité sur les axes X et Y. En outre, les utilisateurs disposent également d’une sélection de lift-off en trois étapes qui leur permet de spécifier la façon dont la souris réagit aux différents styles de jeu. La souris offre aux utilisateurs 5 boutons programmables qui permettront aux joueurs de personnaliser même les aspects les plus mineurs de la souris, permettant ainsi d’obtenir des performances optimales à tout moment.

Tous les paramètres étant enregistrés de manière native dans la souris, les utilisateurs n’ont pas besoin d’ajouter de logiciel supplémentaire, ce qui rend la souris facilement personnalisable et prête pour la compétition à tout moment. Malgré ses nombreuses caractéristiques, la souris de jeu Logitech G Pro X SuperLight 2 Lightspeed Gaming Mouse ne pèse que 60 g et offre une autonomie de plus de 70 heures.

En ce qui concerne les prix, le clavier de jeu PRO X TKL coûtera 229 euros, tandis que la souris de jeu Pro X SuperLight 2 est proposée à 169 euros.