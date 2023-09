Zoom Notes veut s’assurer que vous ne manquiez jamais les informations clés d’une réunion.

L’entreprise est confrontée à une bataille difficile. Elle a connu une forte croissance lorsque le travail s’est déplacé à distance, mais maintenant que Google et Microsoft ont amélioré leurs propres services de chat vidéo, il est facile pour les clients de laisser Zoom derrière eux. Tout abonné à Google Workspace ou à Microsoft 365 dispose déjà d’options pour l’e-mail, les calendriers, les notes, les appels vidéo et le chat en équipe. La question pour Zoom est de savoir si elle peut développer des concurrents de qualité avant que ses clients ne la quittent, même si les services d’appel vidéo de Google et de Microsoft ne sont pas tout à fait aussi bons.

you might also like