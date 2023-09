X veut obtenir la permission de commencer à collecter vos données biométriques et votre historique d’emploi

La plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, X, élargit la quantité de données qu’elle recueille sur les utilisateurs. Le réseau social a mis à jour sa politique de confidentialité pour y inclure des exclusions pour les « informations biométriques » et « l’historique de l’emploi », comme l’a repéré Bloomberg.

« Sur la base de votre consentement, nous pouvons collecter et utiliser vos informations biométriques à des fins de sûreté, de sécurité et d’identification », peut-on lire dans la politique de confidentialité. Il n’y a pas de détails sur le type d’informations biométriques que cela inclut — ou comment X prévoit de les collecter — mais il s’agit généralement d’empreintes digitales, de motifs de l’iris ou de caractéristiques faciales.

En juillet, X Corp. a fait l’objet d’une proposition de recours collectif au motif que sa collecte de données violerait la loi de l’Illinois sur la confidentialité des informations biométriques. L’action en justice allègue que X « n’a pas informé les individus de manière adéquate » qu’elle « collecte et/ou stocke leurs identifiants biométriques dans chaque photographie contenant un visage » qui est téléchargée sur la plateforme.

L’une des possibilités d’utilisation des données biométriques est de permettre une connexion sans mot de passe. Selon les informations fournies par le développeur d’applications Steve Moser, X prévoit de mettre en place un support pour les Passkeys, qui peuvent utiliser l’empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le code PIN de votre appareil pour vous connecter à votre compte.

Toutefois, la FIDO Alliance — une organisation à but non lucratif qui défend l’utilisation des Passkeys — indique que les données biométriques et leur traitement « restent sur l’appareil et ne sont jamais envoyées à un serveur distant ».

Légal ?

La politique de confidentialité ajoute que X peut également collecter « vos antécédents professionnels, votre parcours éducatif, vos préférences en matière d’emploi, vos compétences et aptitudes, vos activités de recherche d’emploi et votre engagement ». Cela est probablement lié aux fonctions de recherche d’emploi que le propriétaire de X, Elon Musk, a laissé entendre qu’elles seraient incluses. La plateforme a lancé la semaine dernière la version bêta d’une fonction d’embauche pour les entreprises et prévoit également d’ajouter des appels vidéo et audio « sans numéro de téléphone ». La fonction d’appel fonctionnera sur iOS, Android, Mac et PC et ne nécessitera pas de numéro de téléphone, selon Musk.

La politique de confidentialité actuelle, que vous pouvez lire ici, ne mentionne pas la collecte de données biométriques ou d’informations liées aux antécédents professionnels. Selon un avis figurant en haut de la page, la nouvelle politique n’entrera pas en vigueur avant le 29 septembre 2023.

Ces changements pourraient faire l’objet d’un examen minutieux de la part de la Federal Trade Commission (Commission fédérale du commerce).