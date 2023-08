by

X (anciennement Twitter) ajoutera bientôt des appels audio et vidéo

Je suis sûr que vous êtes au courant du changement de nom de Twitter, qui est devenu « X » sous le régime de Musk. Au cours des derniers mois, le site de microblogging dirigé par Elon Musk a pris des décisions controversées qui ont suscité des réactions mitigées de la part des utilisateurs du monde entier, notamment en supprimant la fonction de blocage et en appliquant un mode sombre par défaut à l’ensemble du système. Aujourd’hui, X envisage d’introduire très prochainement les appels audio et vidéo.

Elon Musk, depuis son dernier post (anciennement tweet) sur X, a confirmé que l’entreprise travaillait à l’introduction de fonctionnalités d’appel audio et vidéo sur la plateforme. Bien qu’il n’ait pas révélé de date de lancement exacte pour cette fonctionnalité, nous nous attendons à ce qu’elle arrive bientôt.

Video & audio calls coming to X: – Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

Au lancement, vous pourrez passer des appels vidéo et audio à d’autres utilisateurs de X depuis votre iPhone, votre smartphone Android, votre Mac et votre PC Windows. Pour rappel, la perspective de cette fonctionnalité a été rendue possible par Musk lui-même dans un précédent post sur X.

L’avantage de cette fonctionnalité réside dans le fait qu’il ne sera pas nécessaire d’utiliser son numéro de téléphone pour passer des appels depuis la plateforme. La fonction sera probablement accessible dans les DM de Twitter, et vous pourrez directement passer des appels audio ou vidéo avec qui vous voulez sur la plateforme.

Une maquette de démonstration de cette fonctionnalité a été partagée par Andrea Conway, designer de X, en juillet dernier. D’après ce post, il semble que les fonctions d’appel audio et vidéo seront disponibles dans le coin supérieur droit de la fenêtre DM, et que vous pourrez passer de l’une à l’autre facilement.

Le rêve de la « super application »

Cette mise en œuvre permettra à Musk de concrétiser son rêve de transformer X en une « super application ». Elle vous évitera également de devoir passer à une autre application pour les communications vocales et vidéo, ce qui augmentera le taux de rétention et d’engagement sur la plateforme. Reste à savoir si les appels seront chiffrés de bout en bout.

Pour l’instant, peu d’informations sont disponibles sur cette fonctionnalité à venir. Nous ne savons pas comment cette fonctionnalité se comportera par rapport à ses concurrents comme Instagram et WhatsApp. Par ailleurs, cette fonctionnalité prendra-t-elle en charge uniquement les appels individuels ou également les appels de groupe ? Pourra-t-elle me permettre de choisir qui je peux appeler et de qui je peux recevoir des appels ? Cette fonction sera-t-elle disponible pour tout le monde ou seulement pour les utilisateurs payants ?

Seul l’avenir nous le dira, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.