L’iPhone 14 Pro Max a été le plus vendu dans le monde au cours du premier semestre 2023 ?

D’après les données du Smartphone Model Market Tracker d’Omdia, le smartphone le plus expédié dans le monde au cours du premier semestre 2023 était l’iPhone 14 Pro Max.

Juste derrière le smartphone le plus cher d’Apple, l’iPhone 14 Pro. Omdia rapporte qu’Apple a expédié 26,5 millions d’iPhone 14 Pro Max dans le monde au cours des 6 premiers mois de 2023 et que 21 millions d’iPhone 14 Pro ont été livrés au cours de la même période.

Il est intéressant de noter qu’au cours du premier semestre 2022, l’iPhone 13 de base, a été l’appareil le plus expédié avec 33,7 millions d’unités livrées par Apple dans le monde. L’année dernière, l’iPhone 13 Pro Max occupait la deuxième place avec 23 millions d’unités livrées au cours du premier semestre 2022.

Deux modèles d’iPhone et un appareil Samsung Galaxy ont complété le top cinq pour le premier semestre 2023. L’iPhone 14 était troisième et l’iPhone 13 quatrième avec respectivement 16,5 millions et 15,5 millions d’unités expédiées. Le seul modèle non iOS du top 5 de cette année, le Galaxy A14 de milieu de gamme, a été vendu à 12,4 millions d’exemplaires dans le monde au cours du premier semestre 2023. Un prix bas, une triple caméra (dont une principale de 50 mégapixels) et une grosse batterie de 5 000 mAh sont quelques-uns des attraits de ce modèle.

En fait, la cinquième place du Galaxy A14 n’est pas aussi surprenante qu’on aurait pu le penser. L’année dernière, le Galaxy A13 était le troisième smartphone le plus livré à la moitié de l’année 2022, avec 16,2 millions d’unités livrées.

Après le Galaxy A14, les quatre modèles suivants de la liste, du numéro 6 au numéro 9, étaient tous des smartphones Samsung. Le numéro 6 est le Galaxy S23 Ultra, avec 9,6 millions de téléphones expédiés dans le monde au cours des 6 premiers mois de l’année. L’année dernière, le Galaxy S22 Ultra 5G était également 6e à la moitié de l’année 2022, avec 9,8 millions d’unités livrées. Avec 9 millions d’appareils livrés dans le monde, le Galaxy A14 5G était en 7e position.

Apple fait très fort !

Le Galaxy A54 5G occupe la 8e place (8,8 millions d’unités livrées dans le monde) et le Galaxy A34 5G occupe la 9e place avec 7,1 millions de smartphones livrés. Pour compléter le top 10 des smartphones livrés dans le monde pour le premier semestre 2023, le numéro 10 est l’iPhone 11 avec 6,9 millions d’unités en transit au cours du premier semestre 2023.

Alors qu’Apple et Samsung ont dominé la liste cette année, au cours du premier semestre 2022, deux smartphones Redmi de Xiaomi (le Note 11 et le 9A) ont terminé respectivement à la 9e et à la 10e place. Jusy Hong, directeur de recherche principal chez Omdia, a déclaré que « les expéditions de smartphones basés sur Android […] connaîtront inévitablement un nouveau cycle de croissance négative cette année ».

D’autre part, les expéditions d’Apple Pro et Pro Max augmenteront en raison de la forte demande pour les modèles haut de gamme, mais les expéditions globales d’iPhone cette année seront analogues à celles de l’année dernière ou diminueront légèrement en raison de la faible demande pour les modèles standard et plus.