Voici comment Apple pourrait réduire considérablement le prix du Vision Pro

L’Apple Vision Pro est probablement le produit le plus ambitieux annoncé cette année, combinant un design intéressant et un prix faramineux avec des technologies passionnantes qui pourraient le différencier des autres casques de réalité virtuelle (non pas qu’Apple veuille que le Vision Pro soit considéré comme un casque VR). Il est équipé de deux panneaux microLED 4K qui, pour l’instant, ne proviennent que de Sony, le fabricant limitant la production annuelle d’écrans à seulement un million d’unités dédiées au casque.

Si le casque Vision Pro d’Apple a fait grand bruit lorsqu’il a été annoncé en juin 2023, l’un des principaux points de discussion était son prix de 3 499 dollars. Bien qu’il ait été rapporté qu’Apple facturait l’appareil à un prix équivalent ou proche de son coût de fabrication, il s’agit toujours d’une somme énorme pour la plupart des gens qui doivent débourser pour un casque.

Cependant, il pourrait y avoir un soulagement à l’avenir, car Apple serait en train de chercher des moyens de faire baisser le prix, qu’il s’agisse d’un casque « Vision Pro 2 » ou d’une version moins coûteuse qui omettrait certaines des fonctions les plus onéreuses.

Selon The Information, Apple est à la recherche de nouveaux fournisseurs pour les écrans Micro-OLED du Vision Pro, les sociétés BOE et SeeYA étant à l’étude. Si elles sont retenues, elles pourraient contribuer à réduire le prix des composants du Vision Pro, ce qui se traduirait par un appareil moins cher pour les consommateurs.

À l’heure actuelle, Sony est la seule entreprise à fabriquer les écrans à l’intérieur du Vision Pro. Nous avons déjà signalé que la société ne peut fabriquer qu’un million d’écrans par an pour Apple. Étant donné que chaque Vision Pro est équipé de deux écrans, le nombre de casques qu’Apple peut vendre chaque année n’est pas énorme, les estimations le situant aux alentours de 400 000 unités.

Des économies sur l’écran

Si Apple parvient à trouver d’autres fournisseurs d’écrans, ils pourraient vraisemblablement renforcer les efforts de Sony et permettre à Apple de réduire le prix du Vision Pro. Après tout, si davantage de fournisseurs sont en mesure de produire les composants requis, Apple disposera d’une plus grande marge de manœuvre pour négocier le prix.

Ross Young, expert du secteur des écrans, a suggéré que le coût de fabrication des écrans Vision Pro coûte à Apple plus de 10 % du prix demandé de 3 499 dollars, tandis que David Hsieh, analyste chez Omdia, a déclaré que ce chiffre pourrait atteindre 35 %, soit 1 542 dollars. Si Apple parvient à réduire ce coût, cela pourrait avoir un impact considérable sur le prix final.

Il est intéressant de noter que le rapport de The Information suggère qu’au moins une partie des tests d’Apple ne vise pas seulement une deuxième génération de Vision Pro, mais aussi un modèle moins cher qui réduira certaines fonctionnalités. L’article note que cette version plus abordable porte le nom de code interne N109.

Pour l’instant, nous n’en savons pas plus sur le Vision Pro 2 ou sur le modèle moins cher, qui ne porterait vraisemblablement plus le nom « Pro ». Si Apple est en mesure de faire payer ces produits moins cher, cela pourrait permettre de les mettre entre les mains d’un plus grand nombre de consommateurs que l’onéreux Vision Pro. Et il n’est pas question pour Apple de se priver d’une telle opportunité.