Sonos Arc Ultra et Sub 4 : L’expérience home cinéma ultime avec Sound Motion

Sonos pense apparemment que son application mobile a atteint un niveau suffisamment bon pour reprendre les lancements de produits. Effet, Sonos lève le voile sur sa nouvelle barre de son haut de gamme, la Arc Ultra, et sur un nouveau caisson de basses, le Sub 4.

Ces deux produits, attendus avec impatience, marquent le retour de Sonos sur le devant de la scène après une période difficile marquée par une mise à jour logicielle ratée. Disponibles à partir du 29 octobre, la Arc Ultra et le Sub 4 promettent une expérience audio immersive et innovante.

La Arc Ultra, vendue au prix de 999 euros, est dotée d’une configuration 9.1.4 avec audio spatial et une nouvelle technologie de transducteur appelée Sound Motion. Cette technologie permet de réduire considérablement la taille des haut-parleurs tout en augmentant la puissance des basses, offrant ainsi un son plus riche et plus profond. C’est le premier produit Sonos à être doté d’une technologie de transducteur unique de Mayht, une startup que Sonos a acquise en 2022.

La Arc Ultra est équipée de 14 haut-parleurs au total, soit 3 de plus que la Arc, et ils comprennent 7 tweeters, 6 mediums et le woofer Sound Motion intégré.

La Arc Ultra bénéficie également d’une nouvelle architecture de canal central pour améliorer la clarté des dialogues, ainsi que d’une fonction d’amélioration de la parole. Sonos a collaboré avec des experts d’Hollywood pour optimiser le profil sonore de la Arc Ultra pour les contenus Dolby Atmos. La barre de son intègre également le Bluetooth, des commandes tactiles, la prise en charge d’AirPlay 2 d’Apple et un microphone pour le contrôle vocal via Amazon Alexa ou Sonos Voice Control.

Sonos Sub 4, le complément parfait de la Sonos Arc Ultra

Quatrième génération de caisson de basses de la marque, le Sonos Sub 4 est proposé au prix de 899 euros. Son design a été entièrement revu, avec deux woofers de 8 pouces orientés vers l’intérieur pour neutraliser la distorsion. Il intègre également de nouvelles radios Wi-Fi pour une meilleure connectivité et consomme 50 % d’énergie en moins en mode veille.

Le Sub 4 peut être couplé à un autre Sub 4 ou à un ancien modèle de Sonos Sub. Il est également compatible avec la Arc, les deux générations de Sonos Beam, la Ray, la Sonos Five et les enceintes Sonos Era 100 et 300.

Il y a quelques mois à peine, Patrick Spence, PDG de Sonos, avait annoncé que la société reportait le lancement de deux produits , concentrant tous ses efforts sur l’amélioration des performances de son application remaniée pour Android et iOS. Plus tôt ce mois-ci, Sonos a annoncé un plan en plusieurs points pour regagner la confiance des clients et s’assurer qu’un désastre comme la sortie prématurée de l’application ne se reproduise plus.

Avec la Arc Ultra et le Sub 4, Sonos propose une solution audio haut de gamme complète et innovante, qui répond aux attentes des audiophiles les plus exigeants.