Midjourney s’attaque à Photoshop avec sa propre fonction de remplissage généré par l’IA

by

by

Depuis l’avènement de l’IA générative, la génération de texte à partir d’images a été l’une des facettes clés, avec Midjourney à la barre. Midjourney est l’un des générateurs d’IA les plus populaires que les artistes utilisent pour créer des œuvres d’art remarquables. Alors que tout le monde était fasciné par l’art de l’IA flottant en ligne, Adobe a décidé de bousculer les choses avec l’outil Generative Fill (Remplissage génératif) de Photoshop. Cette fonction d’IA permet aux utilisateurs de remplacer des objets existants dans une image. Aujourd’hui, pour rivaliser avec Adobe Photoshop, Midjourney propose sa propre fonction de remplissage génératif AI.

Dans une annonce officielle faite sur son serveur Discord, Midjourney a révélé qu’il testait un nouvel outil appelé Vary (Region). Ce nouvel outil vous permettra de régénérer des parties spécifiques d’une image mise à l’échelle, à l’instar de la fonction Remplissage génératif de Photoshop. Cela signifie que vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments dans une image en utilisant les capacités de génération d’art IA texte-image de Midjourney. Cela vous permet également de transformer l’image en quelque chose d’entièrement différent.

Par exemple, en utilisant Midjourney, vous avez généré une image avec l’invite « Un cheval blanc portant des lunettes de soleil noires ». Avec Vary (Région), vous pouvez sélectionner les lunettes de soleil dans l’image générée et les supprimer entièrement ou les remplacer par une autre paire de lunettes. Vous pouvez même remplacer le cheval par un autre animal ou quelque chose d’autre.

Vous pouvez même aller plus loin avec les capacités d’impression d’image, en combinant le mode Remix de Midjourney avec Vary (Region). Grâce à cette fonction, vous pouvez sélectionner et éditer des parties spécifiques de l’image agrandie en utilisant une nouvelle invite ou une invite modifiée. Si on prend l’invite ci-dessus « Un cheval blanc portant des lunettes de soleil noires », en utilisant le mode Remix, vous pouvez ajouter « debout sur une table » à la fin de l’invite pour modifier davantage l’image.

Vous pouvez même modifier une partie de l’invite existante pour générer une nouvelle image. Par exemple, au lieu de « un cheval blanc portant des lunettes de soleil noires », vous pouvez écrire « un chien noir portant une casquette blanche » pour remplacer l’image générée. De la même manière, vous pouvez remplacer le message original par un nouveau message.

Une fonction très utile

Cette fonctionnalité vous permettra de libérer votre créativité et de modifier dans les moindres détails une image générée par Midjourney. Pour obtenir les meilleurs résultats, Midjourney souhaite que vous utilisiez cet outil sur une grande région d’images, soit au moins 20 à 50 % de l’image. En outre, notez que les modifications effectuées à l’aide de Vary (Région) fonctionnent mieux si les changements souhaités sont en phase avec le contenu de l’image générée et s’ils ne sont pas extrêmement « déplacés ».

Si certaines parties de cette fonction vous semblent familières, c’est parce que l’une des fonctions d’IA générative les plus populaires dans Adobe Photoshop est l’impression d’images. La fonction appelée Développement génératif vous permet d’ajouter ou de supprimer des éléments d’une image générée, ainsi que d’écrire de nouvelles invites pour obtenir différents résultats d’impression.

Outre l’outil Vary (Region), Midjourney vous propose également l’outil Vary (Subtle) pour apporter de petites modifications aux images tout en conservant leur composition principale, et l’outil Vary (Strong) qui vous permettra d’apporter des modifications beaucoup plus agressives à l’image et d’en altérer l’identité principale.

Si vous disposez d’un abonnement Midjourney actif, vous pouvez porter vos compétences créatives à un niveau supérieur grâce à l’outil Vary (Region). Si vous n’êtes pas encore abonné à Midjourney, vous avez le choix entre quatre formules distinctes : Basic (10 dollars par mois), Standard (30 dollars par mois), Pro (60 dollars par mois) et Mega (120 dollars par mois).