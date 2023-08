Google Workspace se dote d’une multitude d’outils de sécurité alimentés par l’IA

by

Google Workspace se dote d’une série d’outils de sécurité alimentés par l’IA, le géant des moteurs de recherche souhaitant aider les entreprises à renforcer leurs pratiques en matière de protection des données.

Les organisations qui utilisent le logiciel de bureautique pourront désormais utiliser des « modèles d’IA préservant la confidentialité » pour classer et étiqueter les fichiers nouveaux et existants dans Drive. La publication décrit les outils comme une mesure de prévention de la perte de données, qui fonctionne automatiquement et en continu, tout en permettant aux utilisateurs de modifier les étiquettes comme ils le souhaitent.

Ces modifications s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus large de Google visant à améliorer la sécurité et la productivité de son offre destinée aux entreprises. Les entreprises pourront désormais limiter le nombre de personnes autorisées à partager des données, en fonction de leur situation géographique et de leur niveau de sécurité. Ces contrôles améliorés de prévention des pertes de données seront bientôt disponibles dans Gmail.

Le géant des moteurs de recherche a également introduit davantage de fonctions de sécurité pour les utilisateurs de Workspace, notamment le chiffrement côté client (CSE) dans l’application mobile Gmail, et quelques autres.

Quelques mois après sa mise à disposition générale, les entreprises clientes peuvent désormais contrôler et gérer leurs clés de chiffrement, garantissant ainsi que Google (ou d’autres tiers) ne puisse pas voir le contenu partagé par l’intermédiaire de ces applications. C’est une bonne nouvelle pour les organisations qui souhaitent rester en conformité avec les réglementations locales et internationales strictes en matière de protection des données.

Une sécurité accrue pour les utilisateurs

Pour commencer, la fonctionnalité sera disponible dans Google Agenda, Gmail et Meet. Dans un proche avenir, Google Docs bénéficiera du CSE pour les commentaires. La prise en charge des fichiers Microsoft Excel est actuellement à l’essai, a-t-on ajouté.

Les utilisateurs pourront également choisir le lieu physique où les données stockées seront traitées, et auront la possibilité de stocker une copie des données de leur espace de travail « dans le pays de leur choix ».

Google a annoncé pour la première fois le chiffrement côté client pour Gmail et Google Calendar en octobre 2021, lors de l’événement Google Cloud Next. Apparemment, cette fonctionnalité est en préparation depuis des années, les premières mentions remontant à 2014. Elle a été déployée pour la première fois pour les utilisateurs généraux à la fin du mois de février de cette année, et Google l’étend maintenant aux clients professionnels.