Le Snapdragon 8 Gen 3 fait surface dans des benchmarks avant son lancement en octobre

Le Snapdragon 8 Gen 3 a fait surface sur le listing Geekbench fonctionnant sur un smartphone nubia avec Android 14, 12 Go de RAM et le numéro de modèle NX769J, qui devrait être un prototype dont la rumeur dit qu’il s’agit du Red Magic 9.

Il révèle 1 596 points pour le test monocoeur et 5 977 points pour le test multicœurs, ce qui est moins que les précédentes fuites qui montraient 2 233 points pour le test monocoeur et 6 661 points pour le test multicœurs d’un prétendu Galaxy S24+.

Selon Digital Chat Station, il s’agit d’un score préliminaire qui pourrait varier dans la version finale. Il montre également 2 cœurs cadencés à 2,27 GHz, 5 cœurs cadencés à 2,96 GHz et 1 cœur cadencé à 3,19 GHz. Une fois de plus, puisque Digital Chat Station appelle cela la « version normale » du chipset, on peut supposer que la variante « for Galaxy » aura un cœur principal overclocké.

Selon des rumeurs antérieures, le SoC Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) sera doté d’une nouvelle architecture « 1 +5 +2 », par rapport à la configuration « 1 +2 +2 +3 » du Snapdragon 8 Gen 2. Cette architecture apporterait un cœur de performance plus puissant et une fréquence plus élevée, et utiliserait le processus TSMC N4P.

La puce utiliserait 1 cœur principal Cortex-X4, 5 cœurs de performance A720 et 2 cœurs d’efficacité énergétique A520, ainsi que le GPU Adreno 750.

Un GPU plus puissant

Le GPU Adreno 750 améliorerait considérablement les performances par rapport au Adreno 740 et disposerait d’un cache L3 de 10 Mo, contre 8 Mo pour son prédécesseur.

Le Snapdragon 8 Gen 3 devrait être présenté lors du 6e Snapdragon Tech Summit prévu du 24 au 26 octobre, un mois avant la date habituelle. Selon des rumeurs antérieures, la série 14 de Xiaomi sera la première à utiliser le SoC Snapdragon 8 Gen 3 lors de sa sortie en novembre. La série vivo X100, la série iQOO 12, le Redmi K70 Pro, le OnePlus 12, la série Red Magic 9 et d’autres encore devraient utiliser cette puce.

Il y a quelques semaines, un informateur a également déclaré que le prix du Snapdragon 8 Gen 3 serait plus élevé que celui de son prédécesseur parce qu’il serait fabriqué sur le nœud de processus N4P de 4 nm de TSMC. Digital