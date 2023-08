Le succès de la mission Chandrayaan-3 en doodle

Google a publié un doodle pour célébrer l’atterrissage de Chandrayaan-3 sur la surface de la Lune. Le doodle animé montre l’atterrisseur Vikram circulant autour du seul satellite naturel de la Terre et se posant finalement sur son pôle sud.

Le rover Pragyan en sort et commence à explorer la surface lunaire. La Lune est représentée ravie de cet exploit et la Terre (qui représente les gens) se joint à elle. Le doodle représente les messages de félicitations que l’agence spatiale indienne ISRO reçoit après avoir réalisé cet exploit remarquable.

Le 14 juillet 2023, le vaisseau spatial Chandrayaan-3 a entamé son voyage depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota Range, dans l’Andhra Pradesh. Il est entré dans l’histoire en se posant avec succès près de la région du pôle sud de la Lune le 23 août 2023. L’alunissage est une entreprise de grande envergure, et seuls les États-Unis, la Chine et l’ex-Union soviétique avaient réussi à se poser en douceur sur la Lune avant cette remarquable mission indienne.

Elle explique également pourquoi le pôle sud de la Lune est si important pour les scientifiques de l’espace. « Le pôle sud de la Lune a suscité un vif intérêt de la part des explorateurs de l’espace, qui soupçonnaient l’existence de dépôts de glace situés à l’intérieur de cratères ombragés en permanence. Chandrayaan-3 vient de confirmer cette prédiction ! Cette glace offre un potentiel de ressources essentielles pour les futurs astronautes, telles que l’air, l’eau et même du carburant pour fusée à hydrogène », a écrit Google sur la page.

Alors que le pays célèbre cette étape importante, le rover Pragyan a commencé son travail.

Dans un message publié jeudi matin sur X (anciennement Twitter), l’ISRO a déclaré : « Chandrayaan-3 ROVER: Made in India Made for the MOON! Le Rover Ch-3 est descendu de l’atterrisseur et l’Inde a marché sur la Lune ».

Chandrayaan-3 Mission :

« India🇮🇳,

I reached my destination

and you too! »

: Chandrayaan-3 Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!. Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3 —ISRO (@isro) August 23, 2023

Somanath, le président de l’agence spatiale, a déclaré que l’atterrisseur et le rover sont tous deux en bonne santé et que les images capturées par le rover seront bientôt diffusées. L’atterrisseur et le rover devraient avoir une durée de vie d’environ un jour lunaire (environ 14 jours terrestres) pour mener des études sur l’environnement lunaire. Toutefois, l’ISRO reste ouvert à la possibilité de prolonger la durée de leur mission d’un jour lunaire supplémentaire.