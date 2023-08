Une fuite révèle les caractéristiques et le prix des Xiaomi 13T et 13T Pro

by

Une fuite en ligne révèle les caractéristiques et le prix des Xiaomi 13T et 13T Pro

Le lancement mondial de la série Xiaomi 13T est prévu pour le 1er septembre. Juste avant cela, d’autres rumeurs de spécifications et de prix ont fait surface en ligne. Le site Dealabs a révélé des détails sur les Xiaomi 13T et 13 T Pro, y compris les spécifications, les couleurs possibles et les prix prévus pour le Royaume-Uni et la France.

Les deux smartphones sont dotés d’une caméra comprenant un objectif grand-angle Leica de 50 mégapixels avec OIS, un téléobjectif Leica 2x de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle Leica de 12 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels. Les deux modèles, qui seraient disponibles en noir et en bleu alpin, sont dotés d’un écran d’une luminosité de 2 600 nits, ce qui pourrait être idéal pour une utilisation en extérieur.

Les deux modèles sont dotés d’un écran CrystalRes AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une batterie de 5 000 mAh. Les Xiaomi 13T et 13 T Pro se différencient principalement par la vitesse de charge, la capacité de stockage, la quantité de mémoire vive et le type de processeur.

Selon les rumeurs, le Xiaomi 13T Pro offrirait un support à la charge filaire de 120 W, tandis que le 13T devrait disposer d’une charge de 67 W. Le modèle Pro pourrait être équipé d’un processeur phare Dimensity 9200+ de MediaTek, d’une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et d’un espace de stockage pouvant aller jusqu’à 1 To.

En revanche, le 13T standard pourrait être équipé d’un chipset Dimensity 8200 Ultra, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go.

À partir de 650 euros

Dealabs suggère que le Xiaomi 13T 8 Go/256 Go pourrait être proposé à partir de 649 euros en France. Le site laisse également entendre que le modèle 16 Go/1 To du Xiaomi 13T Pro pourrait être vendue au prix de 999 € en France.

Xiaomi a connu une semaine fructueuse avec le lancement de son nouveau smartphone pliable à clapet, le MIX Fold 3, ainsi que du Redmi K60 Ultra. Ce dernier est l’édition chinoise du futur Xiaomi 13T Pro, dont la sortie mondiale est annoncée pour le 1er septembre. Les deux nouveaux appareils auraient gagné une popularité immédiate après leur lancement, comme l’a déclaré Xiaomi.