OPPO offre un aperçu des détails de la Watch 4 Pro avant son lancement

Qu’est-ce qu’un nouveau smartphone sans la smartwatch qui va avec, n’est-ce pas ? Nous attendons l’événement de lancement de OPPO à la fin du mois. Le fabricant chinois y dévoilera ses nouveaux smartphones pliables, les OPPO Find N3 et Find N3 Flip, ainsi que sa dernière smartwatch phare.

Avant l’événement, OPPO a décidé de partager officiellement quelques détails sur sa future Watch 4 Pro, comme le rapporte Android Headlines.

La Watch 4 Pro sera équipée d’un puissant chipset Snapdragon W5 Gen 1, le même que celui qui équipe son prédécesseur, la OPPO Watch 3 Pro. Mais cette fois, elle est couplée au chipset Bluetooth HES2700, dans le but d’offrir une meilleure autonomie et des performances plus fluides. La quatrième génération de smartwatches de OPPO est dotée de 2 Go de mémoire vive, soit le double de la capacité de la Watch 3 Pro.

La nouvelle Watch 4 Pro est également dotée de nouvelles fonctions de suivi de la santé, notamment un capteur de fréquence cardiaque à 8 canaux, un capteur d’oxygène sanguin à 16 canaux, un nouveau capteur de température du poignet et un capteur cardiaque ECG.

La OPPO Watch 4 Pro est dotée d’un écran LTPO. LTPO signifie Low-Temperature Polycrystalline Oxide (oxyde polycristallin à basse température), une technologie d’affichage OLED développée par Apple et utilisée dans sa série de montres, y compris la dernière Watch 8.

Une montre en acier inoxydable

La OPPO Watch 4 Pro sera dotée d’un boîtier en acier inoxydable, ce qui pourrait la rapprocher de la dernière Galaxy Watch 6 Classic de son rival Samsung, qui est également dotée d’un boîtier en acier inoxydable. L’acier inoxydable est considéré comme beaucoup plus durable que l’aluminium, par exemple, bien que l’aluminium soit utilisé dans certaines des meilleures smartwatches.

Même si OPPO nous a donné un avant-goût des caractéristiques de la Watch 4 Pro, nous attendons toujours de voir le design complet, qui sera dévoilé lors de l’événement de lancement. Son prix et sa disponibilité dans le monde entier seront également connus après le lancement. Une chose est sûre : l’écran sera à nouveau rectangulaire.