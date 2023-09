L’IA générative de Google peut désormais résumer des articles à votre place

Google a également renforcé la recherche par IA générative avec d’autres fonctionnalités pratiques, notamment la possibilité de prévisualiser les définitions et même de voir des diagrammes sur les sujets. Les développeurs trouveront également du réconfort dans la mesure où la recherche générative permet désormais de comprendre et de déboguer facilement le code généré. Cela inclut la mise en évidence de la syntaxe avec un code couleur parmi d’autres changements.

Le service « SGE While Browsing » de Google est disponible pour tous les utilisateurs de Google Labs ayant accès au programme Insider. Il vous suffit de vous rendre sur le site Google Labs et d’activer la fonctionnalité.

Aucune étape supplémentaire ne sera nécessaire pour accéder à cette fonctionnalité. Google indique que sur certaines pages Web visitées par les utilisateurs, ils peuvent appuyer sur pour voir une liste générée par l’IA des points clés d’un article. Cette liste sera complétée par des liens qui renverront au paragraphe exact dont il est question. La rubrique « SGE While Browsing » comprendra également une section distincte intitulée « Explore on Page », qui listera une série de questions fréquemment posées concernant l’article. Les articles payants, en revanche, sont sûrs, car SGE While Browsing ne s’appliquera pas à eux.

Selon Google, cette fonctionnalité a été développée comme un moyen « spécialement conçu pour aider les gens à s’engager plus profondément dans le contenu de longue durée des éditeurs et des créateurs ».

Dans un article de blog officiel , Rany NG, vice-président de la gestion des produits, Search, a parlé de cette nouvelle fonctionnalité appelée SGE While Browsing. Cette nouvelle fonctionnalité de navigation vise à décomposer les pages Web et les sujets en quelques détails spécifiques pour une meilleure compréhension.