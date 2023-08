X introduira bientôt les appels vidéo sur la plateforme

Le développement d’une application universelle pourrait être un travail sans fin, mais il semble qu’Elon Musk et son équipe soient déterminés à y parvenir. Le changement de nom de Twitter en X n’était qu’une des premières étapes, et une interview de Linda Yaccarino, PDG de X Corp, le prouve.

Dans l’interview accordée à CNBC, la PDG de X Corp a confirmé l’arrivée des appels vidéo sur la plateforme. Vous pourrez passer des appels sur X sans avoir besoin du numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez appeler. En accord avec la déclaration de Yaccarino, Andrea Conway, designer de X, a posté sur X à propos de la nouvelle fonctionnalité, mentionnant qu’elle venait juste de passer un appel en utilisant X.

“The rebrand represented really a liberation from Twitter,” X CEO Linda Yaccarino tells @SaraEisen. “A liberation that allowed us to evolve past a legacy mindset.” https://t.co/rGXVhef6PL pic.twitter.com/v4xr9IH5X0 — CNBC (@CNBC) August 10, 2023

Linda Yaccarino a pris le poste de PDG il y a quelques mois « pour s’associer à Elon afin de transformer Twitter en X, l’application de tout ». Depuis que Elon Musk a racheté Twitter, il parle d’en faire une plateforme qui donne à ses utilisateurs la liberté de s’exprimer, d’effectuer différentes transactions, y compris des paiements, de gagner des revenus en tant que créateurs, ou, pour le dire brièvement, de transformer la plateforme en un marché mondial.

Au cours des derniers mois, de nouvelles fonctionnalités telles que des tweets plus longs de 25 000 caractères, le téléchargement de vidéos et la publication d’offres d’emploi ont été introduites pour les utilisateurs payants. En revanche, de plus en plus de restrictions ont été imposées aux utilisateurs gratuits, notamment en ce qui concerne le nombre de tweets/posts que l’on peut lire par jour.

Les ambitions de l’entreprise sont grandes et elle doit améliorer son jeu en offrant bien plus que ce que font les autres plateformes de réseaux sociaux. Le changement de marque de Twitter n’a pas été bien accueilli par tous les utilisateurs et a laissé les gens quelque peu divisés sur la question de savoir si c’était un changement nécessaire ou non.

Malgré tout, et le fait que l’entreprise ait enregistré une baisse de 50 % de ses recettes publicitaires, les nouvelles fonctionnalités, le nom et toute l’agitation autour de X semblent fonctionner, du moins selon Musk, qui a récemment indiqué que le nombre d’utilisateurs mensuels de X avait atteint un nouveau sommet en 2023, avec 541 millions d’utilisateurs, contre 368 millions en 2022.