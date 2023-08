Zoom met à jour ses conditions d’utilisation pour préciser qu’il n’utilisera pas vos appels pour entraîner l’IA

Après la mise à jour de ses conditions d’utilisation, Zoom a revu sa formulation et précisé, dans un article de blog séparé, qu’elle n’utilisera pas les données de ses clients pour former l’IA. Ces données comprennent les visages et les voix des clients et d’autres participants au chat utilisant son très populaire logiciel d’appel vidéo et de conférence.

Dans la liste des conditions de service de l’entreprise, des mises à jour ont été apportées à la section 10 : Utilisation des données, licences et responsabilités : « Nonobstant ce qui précède, Zoom n’utilisera pas le Contenu audio, vidéo ou chat du Client pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle sans votre consentement ».

Cette précision a été ajoutée après l’utilisation antérieure de l’expression « sans votre consentement » dans les conditions d’utilisation de Zoom, qui ont été révisées en mars dernier. Cette précision a sonné l’alarme pour de nombreuses personnes, car elle impliquait que, dans certaines situations, Zoom pourrait utiliser les données « de type communication » de ses clients pour entraîner l’intelligence artificielle. Pire encore, la manière dont ce consentement pouvait être donné ou révoqué n’était pas précisée.

En plus de la mise à jour de la section 10, Smita Hashim, chef de produit chez Zoom, a détaillé les changements dans un article de blog de l’entreprise afin d’apaiser les inquiétudes des clients. L’article de blog réaffirme que les données des clients ne seront pas utilisées pour former des modèles d’IA et que l’entreprise « s’efforcera d’assurer la transparence sur la propriété des données dans nos conditions de service ».

Zoom répond aux inquiétudes concernant l’IA et la vie privée

Actuellement, Zoom utilise l’IA générative pour certains outils disponibles pour les clients comme Zoom IQ Team Chat Compose et Zoom IQ Meeting Summary. Ce dernier peut surveiller les conversations vidéo, audio et textuelles d’une conférence Zoom pour ensuite fournir un résumé de la réunion.

Zoom n’est pas la seule entreprise à faire l’objet d’un examen minutieux en ce qui concerne les outils qu’elle utilise pour former son IA. Qu’il s’agisse d’entreprises cherchant à utiliser l’IA dans des cas d’utilisation spécifiques ou d’entreprises comme OpenAI qui construisent des plateformes d’IA générative comme ChatGPT, les sources du contenu utilisé pour former l’intelligence artificielle sont examinées de plus près que jamais.

Les préoccupations concernant les données d’entraînement de l’IA se sont concentrées sur la protection de la vie privée, par exemple les utilisateurs de Zoom qui s’inquiètent de l’utilisation de leurs visages et de leurs conversations, ainsi que sur les questions de droits d’auteur.

D’autres protestations analogues se multiplient à mesure que le public en apprend davantage sur la manière dont les modèles d’IA générative sont construits.

Soucieuse d’éviter toute presse négative, Zoom s’est efforcée d’atténuer le malaise des utilisateurs face à ses propres pratiques en matière d’IA, et d’autres entreprises feront probablement de même. Toutefois, à mesure que l’IA générative progresse et que la technologie est utilisée dans un plus grand nombre d’industries, il est probable que les débats et les batailles juridiques sur le contenu de l’IA continueront à proliférer.