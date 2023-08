La prochaine gamme de smartwatches d’Apple ne devrait offrir que des améliorations mineures, selon le récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg. Toutefois, en coulisses, Apple travaille avec diligence sur une mise à niveau importante, baptisée « Watch X », en commémoration du 10e anniversaire de la smartwatch. En effet, si Apple a gardé le design de ses smartwatches fondamentalement fidèle à l’esthétique que nous avons vue sur la première Apple Watch en 2014, il semble qu’Apple ait de grands projets pour le dixième anniversaire.

La smartwatch d’Apple est prête à recevoir une mise à jour importante, mais pas dans l’année à venir. Les prochains modèles 2023, dont la sortie est prévue le mois prochain, devraient présenter des mises à jour mineures.

Cela correspond au modèle de mise à jour progressive observé ces dernières années. Mark Gurman note que des discussions ont eu lieu au sein d’Apple concernant le potentiel abandon du cycle de mise à niveau annuel actuel, bien qu’aucune décision substantielle n’ait été prise.

La Series 8 a introduit un capteur de température corporelle l’année dernière, tandis que les précédentes mises à niveau comprenaient un écran plus grand et des améliorations de performance. Jusqu’à présent, Apple s’en est tenu à un format carré pour le boîtier de la montre, avec des bords arrondis pour chaque génération. Au fil des ans, elle a seulement modifié les boutons physiques et l’épaisseur des bords de l’écran.

L’Apple Watch a subi des modifications relativement mineures chaque année, contrairement aux mises à niveau fréquentes de l’iPhone. Parmi les améliorations récentes, citons un capteur de température corporelle, un écran plus grand et des performances accrues. Toutefois, l’évolution globale de l’Apple Watch a été progressive, offrant aux consommateurs des raisons moins convaincantes de la mettre à niveau à chaque génération.

La future refonte de la « Watch X

À l’avenir, Apple prévoit de dévoiler un modèle « Watch X » pour célébrer les dix ans d’existence de la smartwatch. Cette révision significative devrait être la plus importante à ce jour. Après avoir été présentée en 2014 et lancée l’année suivante, la Watch X devrait faire ses débuts en 2024 ou 2025.

Pour la Watch X, les designers d’Apple s’attachent à créer un boîtier de montre plus fin et à reconsidérer le mécanisme de fixation du bracelet. Le système actuel implique que les bracelets glissent dans le châssis et se fixent à l’aide d’un mécanisme de verrouillage. Si cette conception permet de maintenir la compatibilité entre les différents modèles, elle occupe également un précieux espace qui pourrait autrement accueillir une batterie plus grande ou des composants supplémentaires.

Apple étudie un système de fixation par bande magnétique comme potentielle alternative. En outre, d’importantes mises à niveau sont prévues, notamment un écran microLED pour des couleurs et une clarté accrues, ainsi qu’une technologie de surveillance de la tension artérielle.

Apple se prépare à dévoiler la gamme Apple Watch Series 9 en même temps que la dernière série d’iPhone 15. L’événement anticipé est actuellement prévu pour le 12 septembre, comme l’a déclaré Mark Gurman.