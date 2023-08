WordPress sort la version 6.3 « Lionel »

by

by

Le 8 août, Matías Ventura, le principal architecte du projet WordPress Gutenberg, a dévoilé WordPress 6.3 — « Lionel ». Ce nom fait référence à l’emblématique Lionel Hampton, un pianiste, vibraphoniste et percussionniste de jazz prolifique qui s’est rendu célèbre en collaborant avec de grands noms du jazz tels que Quincy Jones et Charles Mingus.

WordPress 6.3 est la dernière version de la phase 2 du projet Gutenberg. En tant que telle, sa priorité est d’affiner les options de personnalisation et de peaufiner l’IA qui les prend en charge. Les développeurs bénéficieront d’un plus grand contrôle, de fonctionnalités supplémentaires et d’une efficacité accrue lors de la conception de leurs sites Web.

L’un des principaux changements introduits par WordPress 6.3 est la possibilité de modifier le contenu, les modèles et les gabarits directement dans l’éditeur de site. Cela améliore considérablement l’efficacité des workflows des développeurs, en rationalisant le processus entre la conception de modèles et la création de contenu.

En outre, les utilisateurs peuvent désormais expérimenter des blocs de thèmes avant de passer à l’éditeur de site. Les développeurs auront également la possibilité de personnaliser leurs thèmes directement dans l’éditeur avant de prendre leur décision finale.

WordPress 6.3 propose également de nombreuses fonctionnalités visant à améliorer l’efficacité et la facilité d’utilisation. Le bloc Couverture permet désormais aux utilisateurs de manipuler la couleur du texte, la mise en page et les bordures. Le bloc Note de bas de page permet aux concepteurs d’ajouter des notes à n’importe quel paragraphe. La palette de commandes facilite considérablement la navigation dans les pages, la création de nouveaux contenus et le basculement des préférences.

En résumé, WordPress 6.3 regorge de fonctionnalités utiles, dont beaucoup seront utilisées par les graphistes pendant de nombreuses années. Pour en savoir plus sur les aspects techniques de cette version, vous pouvez consulter le WordPress 6.3 Field Guide et les notes des développeurs relatives à la version 6.3.