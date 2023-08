Google Messages vient d’activer le RCS par défaut pour tous les utilisateurs

by

Google a mis en avant RCS, la nouvelle norme d’envoi de SMS destinée à remplacer les SMS et les MMS, à peu près au moment où il a acquis Jibe Mobile en 2015. L’adoption de la norme par les principaux acteurs a été le plus grand obstacle, Apple étant célèbre pour sa résistance malgré la pression exercée par Google. Cela n’a pas empêché la société de mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités RCS dans son application Messages pour Android, et aujourd’hui, Google a annoncé un développement majeur de son standard de messagerie.

Un responsable de la communauté Google s’est rendu sur les forums d’aide de Messages pour annoncer que RCS est désormais activé par défaut pour tous les utilisateurs nouveaux et existants, à moins qu’ils n’aient précédemment désactivé RCS, comme le souligne 9to5Google. Il s’agit d’un changement majeur par rapport à l’ancien processus d’inscription au RCS qui invitait les utilisateurs à activer la fonctionnalité et nécessitait parfois l’enregistrement manuel d’un numéro de téléphone. Désormais, l’inscription se fera automatiquement et silencieusement en arrière-plan.

Malgré ce changement, il est toujours possible de désactiver la fonctionnalité RCS si vous préférez ne pas utiliser les fonctions qu’elle ajoute à Google Messages. Cliquez votre photo de profil ou vos initiales dans le coin supérieur droit de l’application, puis accédez à Paramètres de l’application Messages > Chats RCS pour désactiver le bouton situé à côté de Activer les chats RCS.

Google a également annoncé la fin du déploiement du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les discussions de groupe dans Messages. On a déjà entendu du développement de cette fonctionnalité en décembre 2022, avant que Google active le chiffrement de bout en bout pour les chats de groupe dans le canal stable en avril. Aujourd’hui, l’entreprise indique que l’E2EE pour les chats de groupe est entièrement déployé après que les chats individuels aient bénéficié de la même fonctionnalité en 2021.

Cela signifie que tous les messages envoyés par RCS ne sont visibles que par l’expéditeur et le destinataire, et jamais par Google, votre opérateur ou d’autres parties.

Confidentialité des messages

Il s’agit d’un changement majeur qui préserve la confidentialité des messages vis-à-vis de Google et des opérateurs, et qui marque une étape importante dans les efforts continus de Google en matière de RCS.

Cette nouvelle fait suite à plusieurs changements récents apportés à l’application Messages de Google.

Au-delà du chiffrement de bout en bout, RCS offre une poignée d’améliorations importantes à la messagerie par rapport aux SMS standard, notamment des indicateurs de frappe, des accusés de lecture et la possibilité de partager des photos et des vidéos en haute résolution. Mais malgré les efforts de Google, Apple n’a toujours pas adopté RCS. Si c’était le cas, les échanges de SMS entre les appareils Android et les iPhone seraient probablement bien meilleurs. Au lieu de cela, Apple préférerait vraiment que vous achetiez un iPhone.