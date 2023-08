Qualcomm a acquis le concepteur de puces Nuvia il y a quelques années afin de rattraper Apple dans le domaine des processeurs ARM haute performance. Mais il faut un certain temps pour intégrer de nouvelles conceptions dans la feuille de route des produits, de sorte que nous ne verrons probablement pas les premiers processeurs Snapdragon de Qualcomm avec des cœurs de processeur « Oryon » avant 2024.

Mais des informations divulguées par WinFuture nous donnent une idée un peu plus précise de ce à quoi nous pouvons nous attendre. La source précise que ces informations proviennent de « bases de données en ligne ».

Selon Roland Quandt de WinFuture, Qualcomm proposera plusieurs processeurs avec différentes configurations :

SC8380/SC8380XP avec 12 cœurs de processeur

SC8370/SC8370XP avec 10 cœurs de processeur

SC8350/SC8350XP avec 8 cœurs de processeur

Sous le nom de code « Hamoa », il est possible que toutes ces puces soient commercialisées sous le nom Snapdragon 8cx Gen 4, mais je ne serais pas surpris que Qualcomm modifie un peu son système de dénomination pour faciliter la distinction entre les puces.

Quandt note également que, comme la plupart des puces mobiles et PC de nos jours, ces processeurs devraient être dotés d’une architecture hybride combinant des cœurs de performance et d’efficacité. Ainsi, une puce à 12 cœurs ne comportera pas nécessairement 12 cœurs à haute performance basés sur des conceptions Oryon. Elle pourrait comporter un certain nombre de cœurs moins puissants et moins gourmands en énergie pour gérer des tâches moins exigeantes.

Des configurations quasi identiques

Les puces basées sur l’architecture ARM utilisent ce type de conception big. LITTLE depuis plus d’une décennie, et Intel a adopté des conceptions analogues pour ses processeurs Core de 12e et 13e génération.

Bien que les spécifications précises des puces de nouvelle génération de Qualcomm n’aient pas encore été révélées, Quandt suppose que toutes les puces pourraient avoir le même nombre de cœurs d’efficacité, seul le nombre de cœurs de performance changeant.

Quandt note que ce type de configuration permettrait à Qualcomm de s’inspirer des modèles d’Intel, d’AMD et d’Apple en proposant une gamme de 3 variantes de processeurs ou plus, toutes dotées des mêmes conceptions architecturales, mais qui peuvent être divisées en catégories « bon », « meilleur » et « extra » en fonction du nombre de cœurs de processeurs à haute performance. Il est également possible que Qualcomm choisisse d’offrir des fréquences CPU plus élevées pour certaines puces.

Une fois de plus, il convient de prendre tous ces rapports avec des pincettes. Rien n’est officiel tant que Qualcomm n’a pas lancé une puce et/ou qu’un fabricant de PC ne l’a pas incorporée dans un futur système. Et il faudra probablement attendre un certain temps avant de savoir à quel point ces puces seront compétitives par rapport aux derniers processeurs Intel, AMD et Apple en termes de performances réelles.