Zoom : Votre double numérique bientôt en réunion à votre place ?

Zoom se rapproche de son objectif de permettre aux avatars IA de participer aux réunions à votre place. En effet, Zoom annonce l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de se transformer en avatars IA photoréalistes.

Cette fonctionnalité, qui sera disponible l’année prochaine, traduira une vidéo de l’utilisateur en un clone numérique capable de prononcer un script synchronisé avec les mouvements des lèvres. Cet avatar pourra ensuite transmettre des messages courts à vos collègues, libérant ainsi votre temps pour d’autres tâches.

Smita Hashim, responsable produit chez Zoom, explique que ces avatars personnalisés permettront aux utilisateurs de communiquer de manière asynchrone avec leurs collègues de façon « plus rapide et plus productive ».

Plusieurs entreprises ont développé des technologies d’IA pour cloner numériquement le visage d’une personne et le coupler à une voix synthétique. Cependant, la plupart de ces outils intègrent des mesures de sécurité strictes pour prévenir les abus. Zoom se montre plus vague sur ses mesures de sécurité. Hashim évoque des « garde-fous » tels que l’authentification avancée et le tatouage numérique, mais sans donner de détails précis.

Des avatars pour une communication asynchrone

Les avatars numériques de Zoom s’inscrivent dans la vision d’Eric Yuan, PDG de Zoom, de créer des IA capables de parler lors des réunions, de répondre aux e-mails et de prendre des appels téléphoniques.

Cette nouvelle fonctionnalité arrive à un moment où les deepfakes se multiplient sur les réseaux sociaux, rendant la distinction entre la vérité et la désinformation de plus en plus difficile. Les deepfakes ont été utilisés pour cibler des personnalités publiques, mais aussi des individus, notamment en usurpant l’identité de proches.

Des mesures de sécurité à renforcer

Il reste à voir comment Zoom préviendra l’utilisation malveillante de sa fonctionnalité pour générer des vidéos de personnes disant des choses qu’elles n’ont pas dites. Un tatouage numérique est prévu, mais il peut être facilement supprimé.

Lancement prévu pour 2025 dans Zoom

Les avatars IA personnalisés seront disponibles début 2025 dans le cadre de l’add-on « AI Companion » de Zoom, au prix de 12 euros par mois. Les abonnés payants de Zoom pourront également créer des clips avec des avatars et des voix IA prédéfinis.

L’arrivée des avatars numériques soulève des questions cruciales sur l’éthique et la sécurité de l’IA. Il est essentiel que Zoom mette en place des mesures de protection robustes pour prévenir les abus et garantir la confiance des utilisateurs.