Apple travaille peut-être sur un MacBook modulaire avec 3 écrans

Il s’agit d’un brevet intéressant si l’on considère qu’Apple est souvent conservateur dans la conception de ses appareils. Alors que d’autres entreprises proposent des ordinateurs portables modulaires ou d’autres produits expérimentaux, Apple reste souvent en retrait et attend d’être sûr de pouvoir prendre l’initiative une fois que le marché sera un peu plus stabilisé.

L’ordinateur portable Framework a montré que les ordinateurs portables modulaires peuvent offrir quelque chose de vraiment convaincant pour les clients, et il semble qu’Apple l’ait remarqué. En effet, un nouveau brevet (numéro 11709527) suggère que la société de Cupertino, en Californie, envisage un MacBook modulaire qui vous permettrait d’obtenir toutes sortes de combinaisons folles d’écran, de clavier et autres .