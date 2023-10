Siri pourrait détecter les mouvements de la bouche et de la tête

Les assistants vocaux sont utiles dans de nombreuses situations et vous avez probablement essayé de les utiliser au moins une fois. Les assistants vocaux les plus populaires sont Siri, Alexa d’Amazon et Google Assistant, et vous avez peut-être remarqué qu’il est parfois facile de les déclencher accidentellement. Cependant, Apple a déposé un nouveau brevet qui vise à changer cela.

Selon Apple Insider, Apple a déposé une demande de brevet intitulée « Keyword Detection Using Motion Sensing ». L’objectif de ce brevet est de permettre à Siri de détecter les mouvements de la bouche et de la tête, ce qui pourrait améliorer sa précision. Cela signifie que les futurs appareils Apple pourraient activer Siri sans qu’il soit nécessaire d’écouter constamment à travers un microphone.

Le brevet porte sur un système qui contrôle l’assistant automatique intelligent, ou disons simplement Siri. Il utilise un capteur de mouvement pour suivre les mouvements de l’utilisateur pendant qu’il parle et vérifie si les mouvements correspondent à certains mots ou phrases. Si c’est le cas, Siri exécute la tâche correspondante. En d’autres termes, Siri répondra à des gestes spécifiques.

La demande de brevet explique qu’Apple souhaite utiliser les mouvements de la bouche pour rendre les réponses de Siri plus précises. Parfois, les systèmes vocaux comme Siri se trompent à cause des bruits de fond ou de la présence d’autres personnes qui parlent. En apprenant à Siri à lire sur les lèvres, il pourrait éviter ces erreurs.

Apple suggère qu’en utilisant la détection de mouvement, il pourrait être possible de désactiver les microphones qui écoutent les mots de réveil tels que « Siri » ou « Hey, Siri ». Actuellement, ces microphones sont toujours actifs, ce qui consomme de l’énergie et des ressources de traitement même lorsque l’utilisateur n’utilise pas la commande vocale.

Un simple brevet pour le moment

Le brevet explique également que lorsqu’une personne parle, sa bouche, son visage, sa tête et son cou créent des vibrations et des mouvements. Les capteurs de mouvement tels que les accéléromètres et les gyroscopes peuvent détecter ces mouvements. Contrairement aux capteurs audio tels que les microphones, ces capteurs de mouvement consomment moins d’énergie, de sorte que la détection de mouvement peut permettre d’économiser la batterie, ce qui est toujours appréciable.

Si la détection de mouvement est rapide et efficace, elle reconnaîtra le moment où l’utilisateur dira « Siri ». L’appareil devrait alors activer les microphones à temps pour capturer le reste de la commande vocale.

Le brevet ne précise pas quels appareils bénéficieront de ce système, mais l’Apple Vision Pro pourrait en faire partie. Nous devrons attendre pour voir si cette idée devient réalité.