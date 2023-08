Le SDK du Vision Pro d’Apple est soumis à des règles extrêmement strictes

Révélé en juin dernier, le casque Apple Vision Pro est encore très secret. D’après les informations limitées qu’Apple a rendues publiques jusqu’à présent, le casque est conçu pour être un nouveau type d’expérience de réalité mixte, plutôt qu’un casque VR traditionnel comme le Meta Quest. Afin de promouvoir la sortie de logiciels pour l’appareil et de permettre aux créateurs de créer de nouvelles applications, Apple a dû envoyer des kits de développement. Toutefois, afin de s’assurer qu’aucune autre entreprise ne gâche la fête, l’entreprise a fait tout son possible pour établir un ensemble de règles particulièrement strictes.

Selon un document officiel sur les termes et conditions du kit de développement Vision Pro trouvé sur le site Web d’Apple, les personnes qui demandent et utilisent un kit Vision Pro sont soumises à une liste de règles et de réglementations très spécifiques. Les directives suivantes ont toutes été établies dans l’intention expresse de garder l’appareil hors de la vue du public avant qu’il n’arrive à son heure de gloire.

Le document relatif au kit de développement Vision Pro stipule que toute utilisation du kit à des fins de développement doit se faire dans un lieu sécurisé et privé, et uniquement par vous-même ou vos employés directs et autorisés.

Le document va même jusqu’à exiger que les portes du bureau soient verrouillées pendant l’utilisation du kit. Pour ceux qui travaillent à domicile, toute personne qui ne travaille pas explicitement pour vous ne peut pas être en présence du kit, y compris les amis et la famille. En outre, lorsque le kit est utilisé, il doit toujours se trouver dans votre « contrôle positif ».

En d’autres termes, vous devez soit l’avoir sur vous en permanence, soit l’avoir sous les yeux à tout moment.

Une sécurité accrue

Si vous n’utilisez pas activement le kit, vous devez le ranger et le verrouiller dans son étui de transport, qui doit lui aussi être rangé et sécurisé dans un endroit muni d’une serrure, comme un coffre ou un placard. Enfin, si vous devez quitter votre bureau, c’est-à-dire l’adresse à laquelle le kit a été expédié, vous ne pouvez en aucun cas l’emporter avec vous. Si vous devez vous absenter plus de quelques jours, vous devez consulter le point de contact de votre entreprise à Apple et discuter de la manière dont le kit sera sécurisé pendant votre absence. C’est soit ça, soit le renvoyer à Apple.

Avec toutes ces réglementations combinées, ce serait un euphémisme de dire qu’Apple place la sécurité au sommet de sa liste de priorités avec le Vision Pro.