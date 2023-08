SpaceX lance un nouveau lot de satellites Starlink après un léger retard

Le dernier lancement de Starlink par SpaceX s’est déroulé comme prévu, a annoncé la société dimanche.

Contrairement à certains précédents lancements, le lancement de la fusée de ce weekend n’a pas été retardé de manière significative en raison de conditions météorologiques défavorables ou d’autres problèmes. Cette opération a permis de placer 22 satellites en orbite terrestre basse (LEO), ce qui aidera la société à fournir un service internet à haut débit à ses abonnés dans le monde entier.

Le lancement devait initialement avoir lieu à 3 h 50 depuis le complexe de lancement spatial 40 de Cap Canaveral, son lieu de lancement habituel. Toutefois, la société avait prévu un lancement secondaire à 4 h 41 en cas de besoin, et elle a fini par repousser le lancement à cette heure tardive quelques heures seulement avant l’événement.

Il s’agit du quatrième vol du lanceur, précise la société. Sur ces quatre lancements, deux ont servi à envoyer des satellites Starlink dans l’espace. Le lanceur a également atterri avec succès à l’endroit prévu dans l’océan atlantique, ce qui signifie qu’il pourra potentiellement être réutilisé à l’avenir.

Comme pour les précédents lancements de SpaceX, l’événement a été partagé avec le public intéressé sous la forme d’un livestream, diffusé à la fois sur YouTube et sur la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Les satellites Starlink sont utiles, mais polarisants

Starlink comble certainement un vide pour de nombreuses personnes dans le monde, en particulier dans les régions rurales et mal desservies où les services internet disponibles sont souvent hors de prix, très lents et assortis de plafonds de données stricts. Contrairement aux services internet 5G à domicile, qui utilisent les réseaux cellulaires existants, Starlink implique des antennes paraboliques livrées aux clients qui les utilisent pour transmettre et recevoir des données Internet à partir de la constellation de satellites LEO. Au cours des dernières années, Starlink a élargi son offre pour inclure des services destinés aux propriétaires de véhicules de loisirs et de bateaux, ainsi qu’aux aéronefs.

Cependant, le service reste polarisé, non seulement en raison des frasques de son propriétaire, mais aussi parce que la position des satellites en orbite terrestre basse en fait l’équivalent d’un parasite pour les astronomes. Les satellites peuvent refléter la lumière du soleil et perturber temporairement les observations astronomiques lorsqu’ils passent à proximité. Ces préoccupations ne sont pas propres aux satellites Starlink, mais s’appliquent à toutes les constellations a analogues, qui ont également le potentiel d’interférer avec les radiotélescopes. Pour sa part, SpaceX a pris des mesures pour répondre à ces préoccupations en appliquant un revêtement sombre sur les satellites qui réduit les reflets, entre autres choses.